Marta Riesco reaparece en su programa tras la baja médica para hablar de otros pero no de Antonio David

Este martes saltaron las alarmas cuando la reportera Marta Riesco, ahora especialmente conocida por su romance con Antonio David Flores, no apareció como es habitual en El programa de Ana Rosa. Horas después, trascendió que estaba "desbordaba y superada" por la situación y que se había cogido una "baja médica".

Sin embargo, este miércoles la joven ha reaparecido en el programa de Mediaset. Como siempre, en la sección del Club Social. Desde la redacción ha dado paso a las nuevas informaciones relacionadas con Iñaki Urdangarin, que ha sido pillado con otra mujer que no es la infanta Cristina dando un paseo por la playa de Bidart.

Eso sí, de las informaciones relacionadas con ella ha pasado. Marta no se ha pronunciado acerca del alboroto que hay armado por su relación con Antonio David. El pasado jueves ya adelantó en el plató que no quería convertirse en un personaje de la crónica rosa, por lo que no iba a dar más explicaciones acerca de su relación con el ex de Rocío Carrasco. Paradójicamente, horas después, en Ya son las ocho, volvió a hablar del asunto.

Pese a no querer hablar, está muy pendiente de lo que se dice de ella en los corrillos de Mediaset. Tanto es así que tal y como adelantó este portal este martes, ha tomado la decisión de demandar a Anabel Pantoja por lo que dijo sobre ella este lunes en su vuelta a Sálvame. También prepara otras dos demandas. Además, Riesco ha elevado a la cúpula algunas exigencias que quiere ver satisfechas tras la popularidad mediática que ha alcanzado, le guste o no, por su relación con el ex colaborador.