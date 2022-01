Isabel Pantoja tomará medidas legales contra Julián Muñoz al terminar la docuserie y Agustín ha decidido ya demandarle

La docuserie de Julián Muñoz en Mediaset en detrimento de Isabel Pantoja también salpica al hermano de confianza de la tonadillera, Agustín Pantoja. El ex alcalde corrupto de Marbella habla de él con absoluto desprecio: "Es anodino, amorfo y amargado". El hermanísimo, molesto, ha decidido que emprenderá medidas legales contra él.

La revista Semana asegura que Agustín demandará al que fuera su cuñado. Y no solo eso. La tonadillera también estaría dispuesta a emprender una encrucijada legal contra su ex, pero por el momento prefiere esperar a que se emitan todos los capítulos para preparar su defensa a conciencia e ir bien armada a los tribunales.

En la docuserie, que comenzó a emitirse el pasado viernes, Julián desgrana detalles de su historia de amor, de cómo fueron los comienzos mientras él estaba casado con Mayte Zaldívar y de los deseos que tenía Isabel de ser madre de nuevo.

También habla, entre otros asuntos, del primer "vis a vis íntimo" que mantuvieron en la cárcel. A día de hoy, Julián la define como una persona "fría y calculadora. No da puntada sin hilo, Isabel quiere una forma de vida donde ella no tenga carencias. Lo único que le da pánico es encontrarse sin dinero".

A Agustín no le deja en buen lugar al decir que "no tiene la mirada limpia" y que "tiene un rencor en su interior que le va a corromper hasta las entrañas. Es anodino, amorfo y amargado". Asegura también que "es la mano que mece la cuna" de su hermana.

"A mí nunca me dijo nada, hasta ahí podíamos llegar. Yo no le dejaba ni venir a los conciertos de Isabel", explica en un adelanto de la emisión de este viernes. "Se levantaba tarde todos los días y no salía al jardín por no gastar zapato", dice también, insinuando que es una persona vaga y tacaña.

El ex político marbellí y la folclórica estuvieron juntos seis años, de 2003 a 2009. Desde su detención en julio de 2006, Muñoz ha estado entre rejas cinco años y dos meses. En 2008 y en 2016 le concedieron el tercer grado, aunque el primero se lo revocaron en 2013 tras ser condenado por el caso Minutas. El segundo en 2018, por ser pillado de fiesta en una discoteca. En 2013 también le pidió un indulto al Gobierno, que finalmente le fue denegado. En junio del año pasado, Julián consiguió la libertad condicional por su enfermedad "grave e incurable". Ahora, la Audiencia Nacional ha ordenado embargar su caché en la docuserie.

Por parte de la folclórica, fue detenida en mayo de 2007. Entró en prisión en noviembre de 2014 y salió definitivamente en marzo de 2016.