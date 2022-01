Iñaki Urdangarin y la mujer a la que abraza sabían que les estaban fotografiando

Se confirma la noticia que Informalia adelantó este martes 18 de enero a las seis de la tarde: Iñaki Urdangarin (54), paseando de la mano de otra mujer que no es la infanta Cristina (56). Mientras el ex jugador de balonmano se veía con esta señora en el País Vasco francés, la hija del rey emérito se encontraba en Suiza.

Las fotografías que difunde la revista Lecturas este miércoles se tomaron días después de que Iñaki disfrutara de la Navidad con la propia Cristina y sus hijos en Vitoria. Iñaki y su acompañante fémina paseaban por una playa cercana a la casa familiar de los Urdangarin en la localidad francesa de Bidart.

Se trata de un escenario bastante frecuentado por Iñaki y sus seres queridos. El mismo lugar donde ha paseado su amor con la infanta Cristina y ha disfrutado del tiempo en familia con sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

En las fotografías que el semanario publica en su interior, se aprecia como el cuñado de Felipe VI y su acompañante contemplan abrazados la puesta de sol. No hay besos, pero se dan la mano mientras pasean. Intercambian miradas y confidencias que para ellos quedan.

En otra de las instantáneas tomadas de frente, parece que Iñaki y la mujer rubia se percatan de que están siendo fotografiados. De una forma u otra, lo cierto es que no se esconden. Los dos salieron a pasear a plena luz del día y por un lugar que los paparazzi que siguen la vida de Urdangarin conocen de primera mano.

Pero, ¿y si la mujer que está con un Urdangarin es una amiga, sobrina o familiar? Nos cuentan que quienes han fotografiado a Iñaki no creen que los cariños que han inmortalizado con sus cámaras sean propios de ese tipo de afecto. No obstante, puede ser. Por otra parte, y dado que Cristina es su único apoyo económico, hay quien duda de que Urdangarin "se la juegue" con una tontería. Lo que es seguro es que ha sido pillado en actitud cariñosa con una mujer y no es la infanta.

Todo parece indicar que estas fotos tendrán cierta trascendencia en el matrimonio. Tan solo hay que observar que cierta revista amiga de la Casa Real se hace eco de esta noticia y lanza una serie de publicaciones especiales sobre la historia de amor de la hija de don Juan Carlos, el 'yerno ideal' y sus cuatro hijos.

La historia de amor de los ex duques de Palma comenzó en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ambos contrajeron matrimonio en Barcelona el 4 de octubre de 1997. Su amor no solo resistió el paso del tiempo sino el escándalo del proceso por el caso Nóos, que acabó con ambos en el banquillo y la separación física forzada después por el encarcelamiento del ex jugador de balonmano. ¿Resistirá también el matrimonio de la infanta la publicación de imágenes de su marido con otra mujer en actitud cariñosa?

Urdangarin obtendrá como muy tarde esta primavera la libertad condicional. Iñaki reside en Vitoria con su madre, Claire Liebaert (84), desde que le concedieran el tercer grado hace alrededor de un año. Trabaja en el bufete de abogados Imaz Asociados de la capital alavesa.