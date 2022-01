Nacho Palau destroza a Miguel Bosé: "Lo nuestro acabó como una historia de terror"

Tras meses de silencio, el artista valenciano ha concedido una entrevista en la que desvela nuevas informaciones acerca de su relación con Miguel Bosé, con el que convivió durante 26 años y fue padre de cuatro niños. Nacho Palau, que mantiene una batalla judicial con su ex por la filiación de los menores, desvela nuevos datos sobre su noviazgo: "Nuestra relación acabó como una historia de terror".

El escultor afirma que el carácter del artista cambió por completo cuando vinieron al mundo los niños, hace ya 11 años, gracias a la gestación subrogada: "Se le agrió el carácter. Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande, casi no salíamos de casa. Miguel imponía su criterio siempre, y cada vez lo hacía más. Eso y otras cosas minaron la relación", ha desvelado en Diez Minutos.

Nacho y Miguel fueron padres de cuatro niños: Diego y Tadeo, hijos biológicos de Miguel, e Ivo y Telmo, hijos biológicos de Nacho. Tras su separación, los primeros quedaron en Sudamérica con el artista, y los segundos se instalaron en Valencia. Palau inició una batalla legal para conseguir la filiación de los menores y que un tribunal los considere hermanos a todos los efectos: "Mi objetivo es que los cuatro convivan juntos y no solo se vean en vacaciones. Era un proyecto de familia en común. Eso el juez lo ha dado por probado. Lo que ocurre es que nuestro sistema jurídico no permite esa filiación. Sí hay una filiación de hecho, pero no se puede declarar una filiación de derecho".

Una relación tormentosa

Palau afirma que la relación con Bosé se deterioró con los años y en 2014 la situación era insostenible. Entonces, acababan de instalarse en Panamá: "Era tremendo, nos llevábamos fatal. Yo me fui fatal de esa relación. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo. Miguel cuando es bueno es muy bueno, y cuando es malo es el peor".

Además, el valenciano asegura que no reconoce al Miguel de los últimos meses y que no entiende su actitud frente a la pandemia de Covid: "Yo estoy vacunado y vacunaré a mis hijos. No sé qué hará Miguel con Diego y Tadeo".