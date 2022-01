El segundo asalto de Julián Muñoz: "Agustín Pantoja es anodino, amorfo y amargado"

Mediaset emite este viernes los capítulos 3 y 4 de la docuserie protagonizada por Julián Muñoz, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Si en los primeros se centró en su relación con Isabel Pantoja, en estos pone el foco de atención en otro integrante de la familia: Agustín. "Es un tío anodino, amorfo y amargado", ha dicho.

El ex alcalde de Marbella habla sobre el hermano de la tonadillera con un desprecio absoluto: "A mí nunca me dijo nada, hasta ahí podíamos llegar. Yo no le dejaba ni venir a los conciertos de Isabel", explica en un adelanto de la emisión. "Se levantaba tarde todos los días y no salía al jardín por no gastar zapato", ha dicho, insinuando que es una persona vaga y tacaña.

Julián Muñoz regresó a televisión el pasado viernes y lo hizo pisando fuerte. Desveló cómo fueron sus inicios con Isabel Pantoja y confirmó que mantuvo una relación a dos bandas con la tonadillera y Mayte Zaldívar, su entonces esposa. "Entonces me creía el rey del mambo, ahora me avergüenzo", dijo. Habló de su ingreso en prisión, de las cartas que le enviaba a su "gitana" y de los encuentros que tuvieron en el dormitorio: "Había mucha pasión".

Su caché, embargado

Solo tres días después de la emisión de los primeros capítulos de la docuserie, la Audiencia Nacional ordenó el embargo de toda remuneración que haya recibido o vaya a recibir el ex novio de Isabel Pantoja por el formato No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad. Y es que Julián Muñoz fue condenado a pagar una multa de 46,2 millones de euros en concepto de indemnización al ayuntamiento de Marbella, de los que adeuda más de tres cuartas partes a día de hoy.

La Sala de lo Penal ha solicitado a la productora televisiva del espacio (Mandarina) que adopte las medidas necesarias para la ejecución del embargo acordado y retenga las cantidades correspondientes. De no ser posible (pues la docuserie fue grabada hace varios meses y el ex alcalde podría haberlo cobrado ya), le pide que informe de las causas que lo impidan y que remitan al juzgado, además, documento o contrato firmado por Julián Muñoz con relación al documental o serie.