Djokovic la vuelve a liar tras ser expulsado de Australia: sin mascarilla en el avión

El culebrón del tenista serbio parece no tener fin. Tras ser detenido y deportado de Australia por negarse a recibir la vacuna contra la Covid, Novak Djokovic viajó a Dubai y lo hizo, cómo no, sin mascarilla. El nuevo adalid del negacionismo, que a pesar de resultar positivo en coronavirus continuó con sus compromisos personales y profesionales sin comunicar su estado ni respetar los protocolos sanitarios, no ha escarmentado y continúa sin cumplir la normativa para la protección de uno mismo y de los demás frente a un virus que ya se ha cobrado la vida de casi seis millones de personas en todo el mundo.

Un tuitero ha compartido este martes la imagen en la que se ve al número 1 de tenis mundial en el avión que lo sacaba de Australia con la mascarilla colgando de su oreja mientras lee un libro. La estampa ha corrido por las redes como la pólvora y ha generado cientos de críticas contra Djokovic.

Sin mascarilla en un avión. Bueno, esta foto dice dos cosas: Djokovic ha decepcionado a más de uno, incluyéndome. Demás esa decir que hiciste bien Australia. https://t.co/TJLXCDd4JN — Nicolás Ballón (@nicolasball00on) January 18, 2022

Ya puestos que también se quite el cinturón de seguridad. https://t.co/kscYd74g5c — ContrAdicción +S (@contr_diccion) January 18, 2022

En dónde queda el respeto a los demás? No existe para #Djokovic https://t.co/HpJX1AUmOo — Wither War (@wither1971) January 18, 2022

Nole gusta usar tapabocas.???? https://t.co/dpCyJGvJF4 — Danny Hernández (@danny8002) January 18, 2022

Y sin mascarilla en el avión... https://t.co/zL6UeJ9H3N — Vladdo (@VLADDO) January 18, 2022

Si no se vacunan, al menos usen la mascarilla por respeto a los demás.

Una vez más Djokovic "las reglas son solo para los demás" https://t.co/kKxOx8qcdR — Magda Alonso (@DraMagdaAlonso) January 18, 2022

Nomask Djokovic — Jordino (@jordi_catfree) January 18, 2022

Nos pensábamos que el problema era sanitario (antivacunas), cuando en realidad es de respeto por los demás.



Novak, o el sudapollismo. pic.twitter.com/Boq4UVEkQd — Un Sr de Barcelona (@UnSrdeBarcelona) January 18, 2022