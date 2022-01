Las exigencias de Marta Riesco en Mediaset: veta imágenes del pasado y pide más horas de plató

El huracán mediático que ha generado la nueva relación de Antonio David Flores y Marta Riesco ha terminado con la reportera de baja médica. Afirman que está "saturada" y necesita descansar unos días, pero aprovechará todo este tiempo libre para negociar nuevas condiciones con Mediaset, la cadena para la que trabaja.

La reportera de El programa de Ana Rosa se considera la estrella del momento y sabe que su presencia y sus palabras valen oro en estos momentos. Por eso, Marta ha elevado a la cúpula algunas exigencias que quiere ver satisfechas a su regreso tras la baja médica. En primer lugar, más horas de platós. A su trabajo como reportera en la mañana de lunes a viernes se suma su participación en Ya son las ocho, presentado por Sonsoles Ónega. Aquí aparece un solo día a la semana y Marta quiere ampliar su presencia aprovechando las circunstancias para tener un sueldo extra.

Pero eso no es todo: Riesco no quiere ver imágenes sobre su pasado televisivo. Hay que recordar que la novia de Antonio David hizo sus primeros pinitos televisivos en el certamen de Miss España y fue nombrada Miss Fea en Aquí hay tomate; también participó en el concurso de cajas Allá tú, y se promocionó como cantante del grupo Ilegal, con el que intentó llegar a Eurovisión. Entonces tenía apenas 20 años y todavía lucía su imagen original, antes de los retoques estéticos a los que se sometió mientras estudiaba Periodismo. Marta no se gusta en esas imágenes y ha pedido que los programas de su cadena dejen de emitirlas.