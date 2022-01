Iñaki Urdangarin, pillado en actitud cariñosa con una mujer que no es la infanta Cristina

¿Y si la mujer que está con un Urdangarin es una amiga, sobrina o familiar? Nos cuentan que quienes han fotografiado a Iñaki no creen que los cariños que han inmortalizado con sus cámaras sean propios de ese tipo de afecto. No obstante, puede ser. Por otra parte, y dado que Cristina es su único apoyo económico, hay quien duda de que Urdangarin "se la juegue" con una tontería. Lo que es seguro es que el duque de Palma ha sido pillado en actitud cariñosa con una mujer y no es la infanta.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin contrajeron matrimonio en Barcelona el 4 de octubre de 1997 y tienen cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene. Su amor no solo resistió el paso del tiempo sino el escándalo del proceso por el caso Nóos, que acabó con ambos en el banquillo, y la separación física forzada después por el encarcelamiento del ex jugador de balonmano. ¿Resistirá también el matrimonio de la infanta, la publicación de imágenes de su marido con otra mujer en actitud cariñosa?

Porque eso es exactamente lo que se va a ver muy pronto y difícilmente podrá pasar desapercibido para los protagonistas de la noticia. Y las fotografías están tomadas cuando la infanta estaba en Ginebra.

La prueba de la cárcel, superada

Aparentemente, tras pasar por la cárcel, la salida de Iñaki Urdangarin para vivir y trabajar en su Vitoria natal había devuelto cierta normalidad al marido de Cristina de Borbón y su familia, aunque estén separados, ya que la infanta vive en Ginebra y sus hijos están dispersos en diferentes lugares. Urdangarin, que cumplió 54 años el pasado fin de semana, obtendrá como muy tarde esta primavera la libertad condicional.

Pero han sido diez años terribles. El 30 de diciembre se cumplió una década exacta desde que fue imputado por Nóos, y más tarde condenado a 5 años y diez meses de prisión, donde pasó casi dos de ellos en total aislamiento.

Estas Navidades la alegría parecía haber regresado a su vida por ser las primeras tras conseguir el tercer grado en enero del año pasado. Gracias a eso pudo disfrutar de su mujer, la Infanta Cristina y reunir a sus cuatro hijos para esquiar juntos en Baqueira Beret. No olvidemos que durante el año unos viven en Madrid, otro en Barcelona, otro en Inglaterra y la infanta y la hija en Ginebra.

Pero durante las fiestas pudieron alargar el el acercamiento familiar pasando unos días en Vitoria, donde pasaron la Nochevieja la abuela paterna. Vimos a Cristina paseando con sus cuñadas por la capital alavesa (Lucía y Laura Urdangarin), a la pequeña Irene, ya no tan pequeña, que vive con su madre en Ginebra, visitando a su tía Lucía.

La Infanta Cristina y los hijos del ex jugador de balonmano han sido su mayor apoyo los años de la pesadilla, y más desde que el rey Felipe VI y doña Letizia apartaron no solo a Iñaki sino a la propia Cristina de Zarzuela, si bien la infanta visitó Madrid y a su madre en palacio, donde la Reina Sofía las recibió con cariño e intercambiaron regalos.

Solo y sin su mujer

Pero esos días, Iñaki, que no viaja a Madrid porque es un "apestado" para la Familia Real, en palabras de un ex colaborador de la infanta Elena, se quedó solo en Vitoria. Allí reside y trabaja (en el bufete Imaz Asociados de la capital alavesa). Desde la primavera pasada, y tras lograr el tercer grado, vive con su madre, Claire Libaert, de 84 años, en una zona residencial, junto al parque del Prado.

Los paparazzi le habían fotografiado hasta hora por Vitoria, yendo en bici o a nadar al polideportivo de su hermano. Solo tiene que acudir a fichar a prisión una vez a la semana, aunque además asiste a un programa de reinserción para delincuentes económicos.

Viven mucho tiempo separados

Los domingos va a misa, toma el aperitivo con sus hermanos por la Zapa o la Cuchi, en el casco antiguo de Vitoria. Cuando su mujer puede, viaja a verle desde Ginebra, donde reside doña Cristina. Pero no se ven todos los fines de semana, y a veces dejan pasar incluso dos o tres. Urdangarin, cuando el juez le da permiso, también ha viajado a Suiza para ver a su mujer y su hija, pero no lo hace con frecuencia.

Este distanciamiento no tenía por qué interpretarse como un alejamiento sentimental, por supuesto, pero la aparición de una imágenes del ex duque de Palma con otra mujer, a la que abraza, pueden dar lugar a una nueva etapa en este matrimonio. O tal vez no.

24 años de amor inquebrantable

La historia de amor de los ex duques de Palma comenzó en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ella se quedó prendada de los ojos azules del apuesto jugador de balonmano y él abandonó a su novia de entonces sin avisarla casi. El 4 de octubre de 1997, contrajeron matrimonio y Barcelona celebró la boda de la hija del Rey con la estrella del balonmano.

Llegaron los cuatro hijos, la vida de lujo en la Ciudad Condal donde la infanta Cristina trabajaba en La Caixa y él, retirado del deporte en activo, comenzó a hacer negocios. Fue su mujer quien le animó a realizar un máster en ESADE, cuyo profesor fue Diego Torres. En el año 2003, Iñaki Urdangarín creó el Instituto Nóos con su antiguo profesor y ahora socio, Diego Torres. Además, el matrimonio se compró el conocido palacete de Pedralbes por seis millones de euros.

Nada hacía presagiar su futuro. Pronto llegaron las sospechas de que Urdangarin estaba metiendo la mano en la caja. Había que poner tierra de por medio y don Juan Carlos empezó a pedir favores.

En 2009, el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, preparó un trabajo a la medida para el duque de Palma, en Washington, a casi 4.000 kilómetros de Zarzuela. La cotizada no tenía sede hasta entonces en la capital federal de los Estados Unidos. Urdangarin fue nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica.

En diciembre de 2011 tanto la infanta como su marido fueron apartados de la Familia Real tras la imputación de Iñaki en el caso Palma Arena, que después derivó en el caso Nóos. El 26 de enero de 2014 la Casa del Rey elimina de su web a Urdangarin. Ese mismo año, el juez Castro imputó a la Infanta por cooperar con su marido en blanqueo y delito fiscal.

El paseíllo judicial no había hecho más que comenzar. Y nadie daba por hecho que también salpicara a la Infanta, que se libró por la campana pero fue desterrada por su hermano, que le quitó su título, aunque ella no renunció a sus derechos dinásticos. Acabaron los dos sentados en el banquillo y, aunque la Infanta fue absuelta, Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de prisión.

Hasta ahora, y a pesar de todo, la hija de los Reyes Eméritos ha vivido una historia de amor inquebrantable junto Urdangarin, incluso visitándole en prisión, contra viento y marea, contra su propia familia. Puede que su amor sea irrompible.