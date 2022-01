Jorge Javier responde a Rocío Flores tras su último rifirrafe: "Me daría pena tener a un padre tan miserable como el tuyo"

La última riña entre Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores se desencadenó este lunes, cuando el presentador comenzó a llamar a Antonio David 'El penas' en su programa. Horas después, Ro le respondió: "¡Qué lástima! Pobrecito. Pena me da él a mí". Furioso, el de Badalona le ha contestado este martes en Sálvame.

"Tiene la mala leche de los que estamos continuamente a dieta. La misma mala leche. Se la acabo de detectar a ella", ha dicho Jorge. Mirando a cámara, ha soltado: "Que no se le olvide, que si fuera solo la hija de 'El penas' no estaba en la tele".

Así las cosas, le ha lanzado unos cuantos dardos envenenados a ella y a su padre: "Me daría pena tener a un padre tan miserable como el tuyo. Te tiene a ti trabajando y justificando la vida que él hace, haciéndote pasar por un bochornoso trabajo. Se tenía que poner a trabajar".

En cuanto a la pena que Ro siente por él, ha asegurado que la joven no tiene motivos: "Poco más te podría decir, que yo no te dé pena ninguna. Soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro y me va fenomenal. Lo único que conozco de ti son los filtros que utilizas en Instagram, tampoco mucho más. Y luego ya, pena, pena, pena...".

Por último, le ha dejado otro recado: "Se os llena la boca de hablar de la importancia de la familia. Yo lo que jamás dejaría es que mi hermano se fuera con la ex mujer de mi padre. Estaría conmigo. Eso es lo que haría yo. Pena que no te dé ninguna cariño, te estás poniendo muy chunga para lo joven que eres y la poca trayectoria de vida que llevas", ha sentenciado.

Jorge ha hecho referencia a David, que tras la separación de Antonio David y Olga Moreno sigue viviendo con esta última, a la que quiere como a una madre, en Málaga. El hijo de Rocío Carrasco se fue a vivir con su padre en 2017, al igual que hizo su hermana años atrás.

En los últimos meses, Jorge Javier ha criticado que Ro apoye a su padre tras los testimonios de Rocío Carrasco en su docuserie y ha estado muy pendiente de las intervenciones de la joven en El programa de Ana Rosa. Incluso la ha llegado a calificar de "soberbia y antipática".

Hay que recordar que la hija de Rociito también 'vetó' al presentador de ciertos platós de Mediaset para no coincidir con él. Jorge forma parte del 'bando' de La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame y de la docuserie que fue condenada a pagarle más de 80.000 euros a Antonio David por su "despido improcedente" el pasado mes de marzo.