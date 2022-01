El amargo 35 cumpleaños de Tamara Gorro: su entorno está "muy preocupado" por ella

Tamara Gorro cumple este martes 18 de enero 35 años, pero atrás quedaron los grandes fiestones que montaba por este día tan especial. Este año, su aniversario ha estado empañado por su reciente separación de Ezequiel Garay (35). También por los problemas de salud mental que está atravesando, para los cuales necesita la ayuda de terapeutas y psiquiatras. No obstante, pese a la separación, el ex futbolista ha estado arropándola en este día.

"Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado. Pero mantengo algo, el agradecimiento a la vida por dejarme cumplir un año más. Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mí misma", ha escrito esta mañana en su perfil de Instagram.

Pese al bajo estado anímico en el que se encuentra, la influencer no piensa tirar la toalla: "Este es mi año, los 35 años me van a dar todo aquello que necesito, es más, me lo voy a dar yo misma: felicidad y curación, lo imprescindible para mí en estos momentos".

Por último, ha dejado un mensaje de agradecimiento para su 'familia virtual' y también para sus personas más cercanas, que no le sueltan la mano en esta etapa tan complicada para ella: "Mi entorno más cercano, amigos y familia gracias por no soltarme jamás. Sois mi bastón".

Ha acompañado estas palabras con una foto en la que aparece rodeada de globos. Esta decoración la ha preparado su madre para sorprenderla, tal y como la propia Tamara ha explicado.

En stories también ha dado detalles de cómo se encuentra: "Este año no tengo ilusión, no tengo ganas, no me tengo en pie. Pero voy a soplar las velas con los míos y dar gracias a la vida porque cumplo años".

Horas después ha reaparecido con su todavía marido y rodeada también del calor de otros familiares. Tamara también ha tenido unas palabras para la prensa que se ha interesado por ella y su cumpleaños.

Ha confesado que Ezequiel le ha regalado un curso de adiestramiento canino para su nuevo cachorro: "La cuestión es que me ha dicho que hoy tengo una sorpresa y no me ha dejado ni ducharme ni nada. Cuando vengo aquí, veo que está el perro. Vamos a intentar pasar el día de la mejor manera posible".

Antes del cole, sus hijos Shaila y Antonio también la han sorprendido con un detalle muy especial: "Los niños me han dejado en la puerta una taza porque como siempre digo que el café es imprescindible, pues me han dejado una tacita muy bonita".

En Sálvame, María Patiño y Terelu Campos han hablado del cumpleaños de su amiga y se han mostrado preocupadas por su estado emocional. La primera ha desvelado que "su entorno está preocupado", mientras que la segunda le ha dado la razón: "Muy preocupado". Las dos le tienen un especial cariño debido a la relación que mantiene Tamara con Mediaset. En Telecinco se dio a conocer hace más de diez años por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa.

Tamara y Ezequiel se conocieron en 2010. Él jugaba en el Real Madrid y ella colaboraba en el programa de amor de Mediaset. Tras dos años de noviazgo, se casaron en una finca de Alcalá de Henares. Los dos han formado una familia compuesta por Shaila de 6 años, nacida por gestación subrogada, y Antonio, que llegó al mundo en 2017 tras un innovador tratamiento médico que Tamara recibió en Los Ángeles.