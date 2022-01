Julio Iglesias confirma la primicia: vuelve a los escenarios "dentro de tres o cuatro meses"

El artista español más universal participó en El Partidazo de COPE, de Juanma Castaño, para hablar de su amigo íntimo, el histórico Pepe Domingo Castaño, que presentaba su libro 'Hasta que se me acaben las palabras'. Julio avanzó que vuelve a los escenarios, tal y como informamos en primicia.

Julio Iglesias ha prologado el nuevo libro de su querido amigo Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Julio entró, desde Miami, en los micrófonos de El Partidazo de COPE, de Juanma Castaño, y reveló cómo fue la historia de que escribiera el prólogo para Pepe: "Me mandó una carta con 2.000 euros y yo no pude decir que no y dije 'escribo lo que sea'.. Y me mandó unas nécoras."

El intérprete, de 78, que hace dos años que no viene a España, habló de su salud: "Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 ó 20 veces... pues yo no sé cómo sobrevivo." Y, además, puntalizó: Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto". Podría referirse a Marenostrum Fuengirola, el festival que tendrá lugar este verano en el espectacular recinto del castillo Sohail. La primeras actuaciones del cartel de esta nueva y esperada edición comienzan el próximo mes de abril con Fito & Fitipaldis. En la foto inferior, una imagen del programa de COPE con la conexión teléfonica de Julio.

"Estaba flacucho... estaba hecho una mierda"

Sobre las fotos que aparecieron en los medios, que despertaron preocupación por su salud, Julio señaló: Me vieron y salieron unas fotos mías con unas chicas guapísimas, que las tengo 'alquiladas' para cuando me rompo algo y me ayudan. Había tenido una rotura de la tibia y el peroné. Había estado con la pierna para arriba dos meses, estaba flacucho... estaba hecho una mierda. Pero se pasó, perfectamente bien."

Como madridista, también habló de su club: "El Madrid está en forma, es un equipo único, con una defensa sólida"; y sobre el nuevo campo, que está obras en la Castellana de Madrid, dijo que es "una maravilla": "Florentino hace las cosas muy bien, es un gran presidente, aunque se metan con él. Ese campo va a ser único en el mundo. A España entera le va a dar un gran prestigio."

Juanma Castaño le preguntó si se ve inaugurando ese campo, cantando en la puesta de largo del nuevo Bernabéu: "Si yo tuviera la fuerza en el alma, el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el Bernabéu... pero iba a pasarme seis meses antes del concierto con la angustia pegada al corazón y al alma. Paso". El cantante recordó que ya le propusieron cantar el presidente y Butragueño hace dos años... "Pero es una angustia cantar en tu casa, con tanta gente... y estar pendiente de la parte técnica. Prefiero cantar en cualquier sitio en Madrid, que no tenga una exposición tan grande."

El intérprete de Hey aseguró que no le teme al Covid, como se ha dicho: "Me cuido del covid porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo (...) Los ninis no deberían estar en contra de la vacuna porque es fundamental, pregúntaselo a Pepe Domingo Castaño, que tuvo un covid muy malo."