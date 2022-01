¿Qué hay de cierto en las negociaciones de Isabel Pantoja con Atresmedia para 'vengarse' de Vasile?

Durante horas y horas, Mediaset se nutre de los conflictos (y las desgracias) de Isabel Pantoja y su familia para llenar sus tertulias y sus programas de contenido. Tras meses dando voz a los ataques de Kiko Rivera contra ella, este 2022 le ha llegado el turno a Julián Muñoz en forma de docuserie.

Desde Sálvame han insinuado que la tonadillera, harta de los dardos que le vienen de todos los lados y sin intenciones de abandonar la televisión, habría emprendido negociaciones para dar el salto "a la competencia". De esta forma, cobraría su 'venganza' contra Paolo Vasile (Consejero Delegado de Mediaset).

Gema López abrió el melón hace unos días. Aseguró que "Isabel Pantoja está buscando trabajo a espaldas de su hermano Agustín. Quiere volver a la televisión y estaría negociando con la competencia". Para ello, la periodista contó que la folclórica ya estaría moviendo sus hilos a través de "la persona que durante muchos años le ha llevado los asuntos televisivos". Las miradas se dirigieron entonces hacia Antena 3.

Sin embargo, El Confidencial Digital señala, atendiendo a fuentes cercanas del sector, que estas negociaciones no se han dado: "Isabel Pantoja no se ha puesto en contacto con Atresmedia".

La relación de Isabel Pantoja con Mediaset

En 2011, la cantante presentó las Campanadas de Telecinco con Kiko Rivera y Jorge Javier Vázquez tras estrechar lazos con la cadena a raíz de la participación de su hijo en Supervivientes. En 2019, la intérprete de Marinero de luces firmó un contrato millonario con el grupo y participó en el mismo concurso de supervivencia. Un año después, formó parte del jurado de Idol Kids.

Pantoja con Vasile en enero de 2020

En noviembre de 2020, comenzaron los ataques de su pequeño del alma en Telecinco y ella, atada por su contrato (que venció el 31 de diciembre de 2020), tuvo que cumplir con sus últimos compromisos en Mediaset. Lo hizo como jueza de Top Star, que comenzó a emitirse en mayo de 2021 y terminó en julio. Isabel, entonces, quedó 'liberada' del grupo.

Lea también - Julián Muñoz destroza a Isabel Pantoja: "Es fría, calculadora y más falsa que la mula Francis"

El pasado viernes se emitió el primer episodio de la docuserie de Julián Muñoz, No es hora de la venganza, es hora de la verdad. En ella, el ex alcalde (corrupto) de Marbella no deja en buen lugar a Isabel, con quien salió de 2003 a 2009.

"Es fría, calculadora y más falsa que la mula Francis", aseguró, entre otros titulares. También habló de las cartas que se intercambiaron durante el ingreso de él en prisión y del primer vis a vis íntimo que mantuvieron.

Todos estos ataques afectan a la artista y merman su estado emocional. Tanto que su propia hija, Isa, aseguró en El programa de Ana Rosa que "no está en condiciones". Estas Navidades las pasó en Cantora con la única compañía de su hermano Agustín, llorando en silencio la muerte de su madre, doña Ana, que perdió la vida a finales del pasado mes de septiembre.