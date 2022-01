Mercedes Milá y su declaración de amor más divertida: "William Levy, amo a la madre que te parió"

Con su sentido del humor, la periodista sacó su lado más irónico en las redes: "Un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más." Así es el intérprete por el que suspira Mercedes.

Refugiada en su Scott, sus amigos y ahora también en el nuevo protagonista de sus sueños. La nueva pasión de Mercedes Milá se llama William Levy, actor y productor norteamericano de origen cubano. Un intérprete de físico espectacular y rostro de modelo.

Muy divertida y siempre con su tono irónico, Mercedes Milá confesaba en su perfil de redes que ahora suspira por Levy: "Instagram es un invento diabólico. Hace meses, años que lo uso y lo disfruto. Pero este fin de semana me ha sucedido algo más: la cara de un hombre me ha trastornado las horas. Busqué en todas las estanterías; en todos los pozos y allí donde llegaba lograba la satisfacción y la alegría: un cubano ha invadido Instagram y a mí ya no me gusta mirar la cara de ningún hombre más." En la imagen inferior, el fotomontaje con el rostro del actor.

Mercedes Milá terminaba su mensaje con una declaración de amor pública: "William Levy, amo a la madre que te parió, ¡no se puede hacer nada más perfecto! ¡Gracias señora!"

Levy, que saltó a la fama en la serie Café con aroma de mujer, prepara ahora una nueva versión de Montecristo, donde interpreta al histórico personaje Edmund Dantès.

El pasado otoño, Mercedes volvió a ponerse delante de las cámaras de TV en su programa Milá Vs Milá, en canal 0 de Movistar+. Un espacio que recuperó el formato de la gran entrevista, que la veterana presentadora llevó a lo más alto en TVE hace décadas. Algunos de los protagonistas que pasaron por su plato fueron José María García, Manuela Carmena o Ramoncín.