Meghan encuentra la "gran excusa" para no volver a Reino Unido, según un experto

Cuenta atrás para el 70º aniversario de Isabel II en el Trono. Ante esta celebración, se baraja la posibilidad de que los duques visiten a la Reina. Sin embargo, ha surgido el gran escollo: la negativa a proporcionarles seguridad policial 24 horas.

El Jubileo de Platino de Isabel II, que tendrá lugar el 6 de febrero, podría significar el regreso de los duques de Sussex a Reino Unido. La posibilidad de que Harry y Meghan se unieran al resto de la familia a arropar a la soberana, de 95 años, había cobrado fuerza. Sin embargo, un nuevo escollo sobre su seguridad personal se ha abierto en torno a los Sussex.

Los abogados de Harry han enviado al ministerio del Interior un escrito, un protocolo de acción previa, en el que instan a que se revise la decisión de no proporcionarles seguridad policial, de lo contrario anuncian que recurrirán a la Justicia.

De hecho, Harry ya ha recurrido a un tribunal la decisión de Interior de no permitirle pagar de su cuenta personal la protección policial para él y para su familia cuando se encuentren de visita en suelo británico.

Lo que demandan Harry y Meghan para ellos y para sus dos hijos, Archie y Lilibet, es seguridad 24 horas, 7 días a la semana. Una cobertura que normalmente se ofrece a royals y a autoridades de gobierno. Los duques consideran que es inseguro para ellos no disponer de este servicio.

¿Una gran excusa para Meghan?

La negativa a ofrecer a los duques un dispositivo de seguridad de 24 horas sería la gran excusa para la ex actriz para no regresar a Reino Unido. Es la lectura que hace el analista y biógrafo de Casa Real Phil Dampier para The Sun: "No creo que Meghan vuelva nunca a este país y esta es una buena excusa para no regresar".

Carlos de Inglaterra tiende puentes a su hijo

Aun así, el príncipe Carlos se ha mostrado conciliador y hospitalario al hacer saber a su hijo Harry y su nuera que estaría encantado de recibirles en su casa, en Clarence House. Según publicó Daily Mirror, el heredero quiere pasar tiempo con sus nietos, pues no ve a Archie desde hace dos años y no conoce a Lilibet.