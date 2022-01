Mariló Montero, indignada por el recurso a la sentencia de su topless: "¿Por qué la gente habla de mis pechos?"

La periodista ha protagonizado una histórica sentencia contra los paparazzi Gustavo González y Diego Arrabal, cuya agencia la fotografió en topless en Bora Bora mientras veraneaba con una amiga. La sentencia, favorable a Mariló Montero, le concede una indemnización de 265.000 euros para ella y 70.000 para su amiga. Los condenados han apelado y ella está indignada: "¿Pero qué hace la gente hablando de mis pechos?".

La ex de Carlos Herrera ha afirmado este lunes en Espejo Público que el proceso ha sido muy doloroso para ella: "Ha sido un juicio largo y costoso judicialmente. Hemos tenido que demostrar que la playa era privada y que ellos me siguieron e insistieron hasta que lograron la foto". Y ha añadido: "Yo tengo mi prestigio y labro mi carrera profesional como puedo y entiendo y estas cosas desvían mi credibilidad. Hay un perfil de personas que se exponen a hacer una serie de publicaciones, no es mi estilo. Estoy trabajando, escribo artículos, soy consejera editorial del grupo Joly, colaboro en la ONU ¿y por qué está la gente hablando de mis pechos?".

Además, ha querido dejar claro que ella no consintió la publicación de las fotografías en las que aparecía en un barco con su familia, aunque sí le avisaron de que iban a salir a la luz y ella pidió que las trataran con photoshop: "Nunca, jamás consiento que se publiquen unas fotos mías en bikini. Jamás he posado en bikini, ni bañador para ninguna publicación. Como son fotos robadas, pueden ser mejoradas a la hora de publicar, si hay mala fe te pueden hacer unas fotos que quedarán en manos del público y de internet toda la vida y tú con la vergüenza Te ves entre la espada y la pared Dentro de lo malo si vais a publicar 'esta sí, esta no' y lo hacen ellos... Pero jamás negocio con ninguna revista porque no lo consiento, no lo aprobé".