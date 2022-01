Antonio Resines, a punto de cumplir un mes en la UCI: su situación es "delicada"

El actor de 67 años continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón desde que el pasado 22 de diciembre resultara positivo en Covid. Aunque no está intubado, sí tiene soporte de oxígeno y su situación preocupa tanto a amigos como a seguidores. A falta de información por parte de su familia, son ellos quienes desvelan a cuenta gotas cómo evoluciona el estado de Antonio Resines: "Su situación es muy delicada".

Lea también - Antonio Resines, en la UCI por Covid, es un paciente de alto riesgo: cáncer de colon, angina de pecho y artritis psoriásica

El actor Javier Gutiérrez ha sido el último en hablar sobre el estado del ex presidente de la Academia de Cine: "No lo está pasando bien. Es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida, y aunque está en una situación delicada, espero que en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias esperanzadoras. Saldrá adelante seguro", ha dicho. "Es un tipo maravilloso, que da buenos consejos y es amigo de sus amigos. Yo si me jacto de algo es de tener grandes amigos en la profesión y Antonio es uno de ellos. Somos legión de amigos, admiradores y compañeros que estamos empujando para que salga adelante".

Pepón Nieto ha asegurado este lunes que los compañeros de profesión están "preocupados" por la salud de Resines, pero confía en que todo se solucione de la mejor manera: "Sé que sigue en el hospital y estamos preocupados, pero tenemos fe en que es un tío fuerte y que se recupere pronto".

Más positivo fue Jesús Calleja, que desveló hace una semana: "He hablado con su mujer y ha pegado una mejora buena. Ya está remontando".

Casi un mes en la UCI

Resines ingresó en el hospital el pasado 22 de diciembre aquejado de Covid. Tenía las dos primeras pautas de vacunación pero su situación se complicó al ser un paciente de riesgo (sufrió un cáncer y fue diagnosticado de artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune cuyo tratamiento debilita el sistema inmunológico). La familia emitió entonces un parte médico en el que aclaró que no estaba intubado y su esposa, Ana Pérez-Lorente, pedía "tranquilidad" para poder superar estos momentos complicados. "Hay que tener paciencia. Sigue estable y esa es la mejor noticia", dijo.

El actor Santiago Segura, gran amigo de Resines, hacía saltar las alarmas con un mensaje en redes sociales: "Mi amigo Antonio Resines está en la uci. Su estado es delicado (...) No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa, pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos de alguna forma siento que le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora".