La versión de Ortega Cano sobre las cajas de Jurado: Rocío Carrasco había montado un circo televisado

Nueva polémica en el culebrón Ortega-Carrasco. Esta vez, el motivo del desencuentro han sido unas cajas que la hija de Rocío Jurado envió este lunes al viudo de su madre, Ortega Cano, con enseres personales y recuerdos de José Fernando y Gloria Camila. El diestro las rechazó, generando así controversia y críticas en redes sociales y platós, pero su hija ha justificado la respuesta de su padre: Rocío Carrasco quería montar un circo televisado.

Gloria Camila ha desvelado que su hermana no avisó a nadie de que las cajas llegarían este lunes a la vivienda que Ortega Cano comparte con Ana María Aldón. Recalca, además, que se trataba de bastante material. "En un principio mi padre y mi tío Aniceto le dijeron al transportista que entrara a la casa por la puerta de cocheras para descargarlo todo, porque era bastante, y el señor les respondió que tenía orden de descargar en la calle, donde había varias cámaras grabándolo todo. Ellos se negaron", ha dicho en Ya son las ocho.

El repartidor comunicó la negativa a sus superiores y avisada Rocío Carrasco, esta llamó a Aniceto para hacerle saber que no se trataba de una broma, sino que era ella quien enviaba realmente ese material. "Entonces mi padre llamó al abogado para consultarle y este le recomendó que no las cogiera. Las cosas hay que hacerlas bien y cuando entregas esa cantidad de cosas se necesita un inventario y, por supuesto, no dejarlas en mitad de la calle", ha dicho Gloria Camila.

La joven, emocionada al ver a su hermana con las pertenencias de su madre en el adelanto del nuevo documental de Telecinco, ha dicho que le encantaría tener esos recuerdos: "Claro que sí, me gustaría mucho tenerlos, algunos los recuerdo y otros no, pero si me los hubiera mandado a mi casa tampoco los hubiera cogido, porque no sé qué manipulación puede tener el envío. Las cosas hay que hacerlas bien, avisar, organizar y dejarlo todo firmado".

Primera parte del tráiler de El Viaje de Rocío ???????? pic.twitter.com/covGsWQRpm — Señor del antifaz?????????????? (@MenervaPiquero) January 17, 2022