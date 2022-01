Anabel Pantoja destapa su mala relación con Marta Riesco: "Insinuó cosas muy feas de mi marido"

La sobrina de la tonadillera ha regresado este lunes a Sálvame tras cinco meses alejada de los focos y lo ha hecho con las pilas cargadas. Una vez más, Anabel Pantoja ha sacado las uñas por su familia y ha ajustado cuentas con Julián Muñoz (que no dejó en buen lugar a su tía el pasado viernes en la docuserie No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad) y también con Marta Riesco, quien fuera íntima amiga de Isa Pantoja.

Lea también - Anabel Pantoja, al rescate de su tita: vuelve a televisión para responder a Julián Muñoz

La relación entre la nueva novia de Antonio David Flores e Isa Pi terminó de manera abrupta. Eran uña y carne, tanto dentro como fuera de Mediaset, tanto que Riesco disfrutó de un privilegio al que muy pocos tienen acceso: una Nochevieja en Cantora. Fue en 2018 y de allí salió el famoso trío lésbico en un sofá, del que formó parte la reportera de Ana Rosa. Anabel ha desvelado este lunes que fue ella quien las descubrió: "Yo encendí la luz de aquella habitación y encontré no tres, sino dos personas del mismo sexo, en un sofá semidesnudas. Les pedí explicaciones y les dije que salieran de allí, porque mis primos pueden hacer lo que quieran en Cantora porque es su casa, pero ellas solo eran invitadas y eso no se hace en una casa a la que te han invitado".

A partir de entonces, se deterioró la relación de Riesco con los Pantoja, especialmente con ella: "Me miraba mal porque sabía lo que yo podía contar, y me amenazaba con la mirada. Estuvo contando cosas muy feas de mi marido por los pasillos, como que él tonteó con otras aquella noche, cosa que no es verdad porque aquella noche estuvimos cuidando de los más pequeños los dos juntos".

"Me da vergüenza Julián Muñoz"

La prima de Kiko Rivera, con el que sigue distanciada, también ha sacado la cara por su tía, que no resultó muy bien parada en los dos primeros capítulos de No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, la docuserie de Julián Muñoz: "Me da vergüenza escucharle hablar de las intimidades de mi tía. Para eso ha quedado...".

Anabel se ha mostrado muy dura con el ex alcalde de Marbella: "He visto algunos titulares que me parecen innecesarios. Creo que si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja no se le hubiera hecho un documental, hubiera sido un alcalde corrupto (...) Isabel Pantoja, dentro de lo que cabe, a pesar de todo, sigue dándole de comer. Creo que su intención ha sido dejar mal a Isabel Pantoja y, por supuesto, por dinero".