La Audiencia Nacional ordena embargar el caché de Julián Muñoz por su docuserie en Telecinco

Apenas tres días después de emitirse el primer capítulo de la docuserie de Julián Muñoz, la Audiencia Nacional se ha puesto manos a la obra para reclamar lo que el ex alcalde de Marbella todavía debe a la Hacienda Pública. Por el momento, ha ordenado el embargo de toda remuneración que haya recibido o vaya a recibir el ex novio de Isabel Pantoja por el formato No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad.

Y es que Julián Muñoz fue condenado a pagar una multa de 46,2 millones de euros en concepto de indemnización al ayuntamiento de Marbella, de los que adeuda más de tres cuartas partes a día de hoy.

La Sala de lo Penal ha solicitado a la productora televisiva del espacio (Mandarina) que adopte las medidas necesarias para la ejecución del embargo acordado y retenga las cantidades correspondientes. De no ser posible (pues la docuserie fue grabada hace varios meses y el ex alcalde podría haberlo cobrado ya), le pide que informe de las causas que lo impidan y que remitan al juzgado, además, documento o contrato firmado por Julián Muñoz con relación al documental o serie.

Hacienda retiene el 30% de la pensión de jubilación del ex político (330 euros de los 1.110 que cobra) en concepto del adeudo desde el 2019. Hasta entonces, apenas se le retuvieron unos 50 euros mensuales, que no alcanzó ni a solventar un 10% de la deuda, por lo que esta no es la primera vez que se ordena el embargo de propiedades y 'extras' de Muñoz, al que también le fueron intervenidos tras su detención una vivienda con dos garajes y trastero, más otras cinco fincas en Marbella, tres inmuebles en Arenas de San Pedro, localidad natal del exalcalde, una embarcación y cuatro vehículos de lujo.