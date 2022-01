Belén Esteban: "Tanto Antonio David como Marta Riesco mienten... llevan más de tres meses juntos"

La de Paracuellos se ha quedado a gusto. Así de tajante ha señalado en el plató de 'Sálvame' que la relación entre Antonio David Flores y la periodista se remonta a meses antes.

Con los ojos llorosos, aguantando como pudo la lágrima, al final Antonio David se rompió el pasado domingo 16: "Llevo tres meses sin parar y tengo derecho a rehacer mi vida e intentar ser feliz. Ha sido un año muy difícil para mí y para los míos. Quiero estar bien."

Cogió un poco de aire y el ex de Rocío Carrasco reconoció que su matrimonio está roto, pero que pese a ello siguen estando unidos: "Somos una familia y vamos a seguir siéndolo, ya lo he hablado, lo hablé hace tres meses y no va a cambiar absolutamente nada". Y añadió unas palabras que han sido muy comentadas: "Pido respeto a las mujeres que me rodean, que son fantásticas y estoy super orgulloso de ellas. Que me disparen a mí". Sin embargo, Belén Esteban señala que la relación Flores-Riesco no se remonta a hace tres meses. "Mienten... llevan más de tres meses juntos", ha dicho.