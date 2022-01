Rocío Flores sigue defendiendo a su padre (en público) y lanzando dardos a su madre: "He llorado mucho más por ella"

Rocío Flores ha reaparecido este lunes en su programa después de pasar el fin de semana refugiada en Sevilla con su tía, Gloria Camila. Se ha vuelto a pronunciar sobre el romance que mantiene su padre, Antonio David Flores, con su amiga Marta Riesco. Lo ha hecho tan solo unas horas antes de estallar, una vez más, contra su madre, Rocío Carrasco, por las últimas informaciones sobre ella.

En primer lugar, ha reiterado en El programa de Ana Rosa que su padre quiso hablar con ella y no se lo permitió: "Ha intentado hablar conmigo y yo no he querido".

No obstante, días antes de la famosa portada de Lecturas, empezó a olerse algo: "Desde Reyes, un par de días antes, empiezo a notar cosas un poco más extrañas. Cuando salió ese rumor en Sálvame, en ese momento no lo creía, pero claro, luego he ido viendo otras cosas... No por parte de mi padre, si no por otras circunstancias...".

Para ella, ver a su padre con su amiga cuando todavía tenía esperanzas depositas en una reconciliación entre él y Olga Moreno no fue fácil: "Estoy asimilando un poco todo, ha venido un huracán. Lo tengo todo tan reciente, que no sé..."

Pese a todo, en público sigue dando la cara por su padre: "Le diré lo que le tenga que decir en privado, pero la relación no se va a fracturar. Yo he hablado con él largo y tendido".

La joven, delante de las cámaras, le quita hierro a las polémicas de su padre. Sigue pensando que son los medios los que intentan enfrentarles: "Haga lo que haga va a estar mal visto (...) No es la primera vez que se ha intentado enfrentar a mi familia", ha recalcado.

Hay que recordar que la separación entre Antonio David y Olga trascendió en octubre. Al mismo tiempo, afloraron los rumores de un posible romance entre él y la reportera de Mediaset. Los rumores se confirmaron la semana pasada, a raíz de las fotos que se publicaron del ex colaborador a las puertas de la casa madrileña de Riesco.

Ro estalla contra su madre

Horas antes, Ro ha sido sorprendida por los reporteros en la Estación de Atocha. Allí, se ha pronunciado acerca de las últimas informaciones de Rocío Carrasco. Su entorno asegura que está afectada por ver a su hija llorar en televisión por culpa de su padre.

"Que me digan el comentario de 'Tu madre sufre cuando te ha visto llorar'... Pues he llorado mucho más por ella durante casi un año en Telecinco, ¿sabes? Llega un punto en el que yo como hija estoy un poco hasta el gorro, entonces me callo, me callo, me callo...", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha vuelto a explicar que ella no está siendo manipulada por su padre, tal y como sostiene su madre: "Soy una persona de 25 años que tengo criterio propio y la libertad de poder pensar y decir lo que me dé la gana".

Por otro lado, hay que recordar que Carrasco, en su docuserie, contó que Antonio David sería capaz de poner a Ro delante de una cámara, llorando, para decir que son una familia unida.

Indignada, Ro ha contestado: "Mi madre no ha vaticinado nada, mi madre ha hecho un documental donde ha acusado a una persona de maltrato. Entonces si entramos a valorar el tema del documental es un tema bastante más amplio del cual nunca he hablado porque me repercute a mí personalmente por todo en general, por mis dos padres y me duele".

Por último, ha descartado por completo una hipotética reconciliación con su progenitora: "Acercamiento con mi madre ahora mismo no va a haber. Ya lo he dicho hace mucho tiempo, no es una cosa que dependa de mí, sino que simplemente bueno... ya está".

A la joven le duele especialmente que no se ponga en contacto con su hermano David para resolver el conflicto familiar: "¿Por qué David? ¿Por qué mi hermano? Pues que empiece por llamar a su hijo que es lo que tiene que hacer", ha sentenciado.