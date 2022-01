Beatriz de York se libra de declarar contra su padre, el príncipe Andrés, en el juicio por el caso Epstein

La princesa se salva por la campana. No será citada a declarar en el juicio que sentará en el banquillo a su padre, el duque York, tras la demanda de abusos sexuales que pesa contra él por su vinculación al caso Epstein.

El príncipe Andrés se sentará en el banquillo y lo hará como "un ciudadano privado", no como miembro de la familia real. Con esta consideración, recogida expresamente en un comunicado oficial del Palacio de Buckingham, la reina Isabel II cerraba la puerta a su hijo, a quien además ha despojado de los títulos y los honores militares.

Fue la respuesta de la soberana después de que un tribunal de EEUU admitiera a trámite la demanda que interpuso Virginia Giuffre contra el duque de York. La demandante, de 38 años, le acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 17 años.

La expectación es máxima ante un juicio, que promete ser el más mediático de los últimos años. La asistencia de la hija mayor de Andrés, Beatriz, finalmente no se producirá, ya que no será citada a declarar. Ni ella ni ningún miembro de la familia real. Así lo publica The Telegraph.

En el caso de Beatriz, su nombre sonaba con más fuerza desde que su padre, en la desafortunada entrevista en la BBC, la citaba de forma expresa. Concretamente el príncipe se escudó en ella y en haberla llevado a una pizzería la misma noche en que Virgina Giuffre le acusa de haber sido víctima de abusos sexuales. La mujer de Edoardo Mapelli reveló en diciembre de 2020 que no recuerda "en absoluto" esa noche. En la foto, la imagen del restaurante de Woking, Surrey, en Reino Unido, donde el príncipe asegura haber estado con Beatriz.

Finalmente, ningún miembro de los Windsor comparecerá ante el tribunal. Sí lo harán Robert Olney y Shukri Walker. Olney, como asesor y ex ayudante del duque; y Walker, como una testigo que dice haber visto a Andrés en club nocturno de Londres, el mismo que cita en su declaración Virginia Giuffre. La demandante asegura que estuvo con el príncipe en este local antes de haber sido víctima de abusos por parte de este.