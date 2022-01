Las fotos que confirman el noviazgo de Sira Martínez, hija de Luis Enrique, y el azulgrana Ferran Torres

Desde hace meses se habla de la relación que mantienen Sira Martínez Cullell (una de las deportistas más destacadas de los circuitos hípicos españoles e internacionales) y Ferran Torres (jugador del FC. Barcelona). La primera también es conocida por ser hija de Luis Enrique, el seleccionador nacional. Ahora, los dos jóvenes de 21 años han confirmado su relación.

Lea también: Sira, hija de Luis Enrique, enamorada de un futuro futbolista azulgrana

Este fin de semana, el futbolista animó a su novia en el Real Club Polo de Barcelona, donde Sira se impuso en la prueba más importante del CSN2. Torres compartió en su perfil varias imágenes de este día tan especial. En una de ellas aparece retratada la joven, sonriente y a lomos de su caballo, tras terminar el campeonato. Ella también compartió el post en sus redes.

Ya mantenían una relación a distancia cuando él jugaba en el Manchester City. A raíz del fichaje de Ferran a finales de año por el conjunto culé, los rumores de un posible noviazgo entre los dos se intensificaron. Rumores que ahora han confirmado a través de estas fotografías. Los dos viven en Barcelona.

El futbolista, además, mantiene una estrecha relación con su su 'suegro', Luis Enrique. El joven ya ha disputado más de una veintena de partidos en la Selección: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", confesó ante los medios hace unos meses.

Sira, muy activa en las redes sociales, ya despunta como una de las deportistas más destacadas de los circuitos hípicos españoles e internacionales. Los expertos en este ámbito concluyen que se le augura un futuro muy prometedor.

Por parte de Torres, firmó un contrato con el Barça en el pasado mercado de invierno hasta el 30 de junio de 2027. Tras recuperarse de una lesión y haber superado el Covid-19, debutó el 12 de enero en la primera parte de la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid. En la Selección Nacional jugó su primer partido con la absoluta en septiembre de 2020.