Novak Djokovic ya ha llegado a Dubái tras ser deportado de Australia

La estrella del tenis finalmente no se salió con la suya y este fin de semana fue deportado de Australia por no vacunarse contra el Covid-19, requisito obligatorio para emprender otro destino. Novak Djokovic, por tanto, no podrá disputar el Open de Australia. El primer partido del serbio estaba previsto para este lunes.

El tenista ya ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Dubái, donde no exigen el certificado de vacunación, tan solo una PCR negativa. Ha llegado tras un vuelo procedente de Melbourne de 13 horas y media.

Todavía no ha trascendido si el deportista cogerá otro avión para dirigirse a otro destino o si Emiratos Árabes será, por el momento, su destino definitivo. Hay que tener en cuenta que el Dubai Duty Free no arranca hasta el próximo 14 de febrero.

El número 1 de la ATP entró a Australia el pasado 5 de enero y el día 6 fue retenido en un hotel de Melbourne tras no presentar el certificado de vacunación que le exigen a todos los ciudadanos. El día 10 la justicia australiana lo 'liberó'. Sin embargo, el Ministro de Inmigración, Alex Hawke, le canceló el visado el pasado viernes y este domingo, tras la celebración de una audiencia definitiva, fue finalmente deportado.

Novak ha contado con el apoyo en la distancia de su mujer, Jelena Ristic. En las redes sociales clamó por la 'liberación' de su marido cuando fue detenido por primera vez: "La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano. El amor y el perdón nunca son un error, sino una fuerza poderosa. ¡Les deseo a todos lo mejor!", escribió. Están casados desde 2014 y juntos tienen a Tara y Stefan, de 4 y 7 años respectivamente.

La familia cada vez pasa más tiempo en Marbella. Durante el confinamiento, compraron una mansión por más de 10 millones de euros. La casa, de 1.000 metros cuadrados, con 3.500 de parcela, cuenta nueve dormitorios y ocho baños, varios salones, sala de cine y televisión, un gimnasio completamente equipado, una sala de juegos con billar y futbolín y un spa, con sauna y baño turco. Las estancias principales están decoradas en una mezcla de estilos mediterráneo y marroquí.