Marta Riesco, la reina de los maleteros

Ella se define por encima de todo periodista, pero olvida que no hace mucho tiempo era la reina de los maleteros. Y el mote se justifica porque, según cuenta en Socialité una presunta ex amante del ex guardia civil, Marta Riesco se escondía en los maleteros de los coches de sus amigas para encontrarse en secreto con Antonio David Flores, siempre en hoteles que tenían acceso directo desde el garaje a las habitaciones.

Su pandilla femenina colaboraba de esta forma en propiciar su idilio de un hombre todavía unido en matrimonio con Olga Moreno evidentemente, si esto es cierto, Antonio engañaba a la madre de su hija Lola desde hace mucho tiempo, porque la misma fuente desvela que los encuentros vienen de lejos.

Lea también: La Marea Azul se desmarca de Antonio David Flores por cómo se ha comportado con su esposa

Y que ya en 2016, cuando los dos coincidieron en el concurso sentimental Mujeres, y hombres y viceversa, comenzaron las citas furtivas. Marta, entonces, miente cuando dice que su noviazgo con Flores se inició en el momento en el que el ex tertuliano de Sálvame anunció su ruptura matrimonial con Olga en octubre.

Así pues, la mayor beneficiada en esta historieta es Marta, que ya puede exhibirse con Antonio David libremente. Ese ha sido su mayor triunfo.

Entidades Antonio David Flores Concursante en Acorralados Concursante en Acorralados Marta Riesco Periodista de 'El programa de Ana Rosa' Periodista de 'El programa de Ana Rosa'

Relacionados Primer desencuentro entre Antonio David y su novia Marta Riesco