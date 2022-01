Qué fue de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco: Paolo Vasile rectifica y busca culpables

Se convirtió en el fenómeno televisivo del año. Se podría decir que incluso social. Reventó los audímetros, generó debates entre los políticos como Irene Montero, Adriana Lastra, Rocío Monasterio o Íñigo Errejón. La ministra de Igualdad incluso entró en directo en Sálvame para tratar el tema y mostrar su apoyo a Rocío Carrasco. No se le ha escuchado decir una palabra cuando el ex alcalde corrupto de Marbella contaba el otro día intimidades de cama sobre otra mujer en la misma cadena.

Ahora la cadena entiende que la ex de Antonio David Flores es dañina y espanta a la audiencia y opta por opciones como Julián Muñoz para recuperar la audiencia. No solo eso: Jorge Javier Vázquez presenta cada vez menos prime times y Vasile prueba opciones como Joaquín Prat, y cambia a La Fábrica de la Tele en favor de otras productoras.

Todo parecía bueno cuando saltó la bomba. Tanto es así que, pese a las críticas, las altas esferas de la productora propiedad de Oscar Cornejo, Adrián Madrid y Mediaset ficharon a la primogénita de Rocío Jurado el pasado mes de julio para las tardes de su programa estrella. Anunciaron su sección a bombo y platillo pero rápidamente se dieron cuenta de que la audiencia no respondía, incluso produjo rechazo y pérdida de espectadores mientras su enemiga Olga Moreno arrasaba ganando Supervivientes.

Lea también: Paolo Vasile niega el compadreo con Irene Montero antes del estreno del docudrama de Rocío Carrasco

Estaba claro que la mujer de Fidel Albiac no tenía el tirón que esperaban y había que buscar soluciones. Después de tres semanas de cambios, finalmente, finiquitaron la sección sin dar explicaciones.

Más tarde se puso fecha a la segunda parte del documental, cuya promo se rodó en Chipiona. Bajo el título de En el nombre de Rocío, "se estrenará en otoño", anunciaban. Y salvo a que se refirieran al otoño de 2022 no cumplieron lo prometido. Y de hecho, todavía no lo han hecho. Para colmo, se sacaron de la manga, con más grandilocuencia y puesta en escena que contenido, un especial en el que supuestamente abrían por primera vez toneladas de cosas en los contenedores con las pertenencias de La Más Grande. Lo hicieron con tal despliegue de medios y publicidad que parecía que iban a paralizar España y finalmente solo mostraron varios vestidos de la cantante que, por cierto, eran los que había lucido Anabel Dueñas en el musical que Carrasco produjo sobre su madre. Una nueva mentira. Nada de vestidos ni de contenedores que nunca habían sido abiertos. Resultó otro fracaso de audiencia que no sólo pasó sin pena ni gloria sino que supuso un ridículo para la cadena.

Pese a todo, Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez y su troupe seguían anunciando desde sus platós la segunda parte del documental, pero con menos vehemencia y, sobre todo, con un contenido mucho más ligero. De aquel principio en el que prometían hacer justicia poniendo contra las cuerdas a todo el clan Jurado, incluyendo a su viudo, Ortega Cano, se pasó a hablar de cartas e incluso de un diario escrito de puño y letra por la Jurado. Entonces llegó un requerimiento judicial de Gloria Camila y todo dio un vuelco.

La hija adoptada del torero cartaginés y de Rocío Jurado, presentó una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de la artista y en ella pedía a su hermana Rocío, La Fábrica de la tele y Mediaset que exhibieran y aportaran al Juzgado todos los documentos privados, titularidad de Rocío Jurado, que la ex de Antonio David habría entregado a la productora y a Mediaset. Ganó dicha demanda y todo cambió.

A partir de ahí, tras la lluvia de demandas y las críticas, Vasile dio un golpe sobre la mesa y decidió, según ha podido saber Informalia, ralentizar el estreno e incluso su preparación. Bien es cierto que ya hay partes grabadas y ha habido sesiones con Rocío Carrasco, pero nada definido. Dicen que todo podría quedar en "una especie de documental homenaje a la figura de La Más Grande". Fuentes de la cadena adelantan que puede acabar como "un formato en el que participe su hija y que después pueda venderse a Sudamérica". Eso dista mucho de lo que pretendían hacer al principio, hablando de la ruptura y los problemas de un clan que hasta la muerte de Rocío siempre fue una piña. Entonces, ¿Rociito ya no contará por qué rompió su relación con todos?

Tensiones en Telecinco

Este documental ha generado en Telecinco muchas tensiones. Han visto cómo gran parte de la audiencia les ha dado la espalda, la cadena ha perdido el liderazgo de audiencia después de años en lo más alto, les han llovido las críticas por el enfoque y tratamiento que han dado al tema. Además, han llegado las demandas y la justicia les ha frenado en algunas intenciones. Sus presentadores estrella y los principales productores de la cadena se han sentado en el banquillo de los acusados.

El documental les ha hecho mucho daño. Saben perfectamente que este ha sido uno de los motivos por el que Antena 3 les ha arrebatado en noviembre el liderazgo en audiencia después de años. Por ello Vasile ha dicho que "sin prisas", que es preferible dejar que transcurra el tiempo, y que de momento, nada de emitir una segunda parte como estaba pensada inicialmente.