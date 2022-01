Mark Wahlberg desvela el motivo por el que invirtió en la marca de tequila Flecha Azul

Al igual que otras estrellas del cine como George Clooney, modelos como Kendall Jenner o deportistas como Michael Jordan y LeBron James, el actor Mark Wahlberg no ha podido resistirse a la idea de incursionar en el negocio del tequila.

Wahlber, de 50 años, anunció que ya cuenta con su propia marca bajo la mítica firma Flecha Azul. La empresa tequilera vive una nueva etapa gracias a la implicación económica del actor, pero también al trabajo del empresario Aron Márquez y del golfista profesional Abraham Ancer sus copropietarios.

El propio artista estadounidense reconoció a Hollywood Reporter que, cuando se le ofreció la oportunidad de participar en el proyecto, su primera respuesta fue un "no" rotundo, ya que pensaba que el producto acabaría siendo de baja calidad por mucho que estuviera envuelto en un halo de celebridad y sofisticación, como ocurre con marcas de bebidas publicitadas por famosos.

"Hay tanta gente que asegura haber ido a México para crear un tequila auténtico y cultivar agave y todas esas cosas, y resulta que no es así. Pero ellos me tranquilizaron y me dieron certezas. Son dos chicos maravillosos, jóvenes, pero con las ideas muy claras", señaló Mark. También reveló que la destilería donde se produce su tequila se encuentra en Jalisco.

"Dije 'quiero poner mi dinero donde está mi boca y hacer un gran cheque e involucrarme con su marca y utilizar todos mis recursos' Todo lo que tenemos lo aprovecharemos y utilizaremos para asegurarnos de que esta marca tenga el mayor éxito posible", detalló el protagonista de Ted.

"Emocionado de compartir mi último proyecto @flechaazultequila" Hecho a mano en Jalisco, México a partir de 100 % de agave Blue Weber cultivado en la finca, este tequila es ultra premium y realmente honra sus raíces mexicanas. #DrinkFlechaAzul #FlechaAzulPartner. No puedo esperar a que lo pruebes. ¡Salud", publicó el actor en redes sociales.

Excited to announce my latest project, @FlechaAzulTeq. When I met founders @Abraham_Ancer & Aron Marquez and tried Flecha Azul, I wanted to share their amazing product with the rest of the world. For more info, go to https://t.co/jaDspu6NNn #DrinkFlechaAzul #FlechaAzulPartner pic.twitter.com/zWbLkT9q9R — Mark Wahlberg (@markwahlberg) January 11, 2022