Alec Baldwin entrega su teléfono a la policía que investiga el tiroteo en 'Rust'

Alec Baldwin no solo era el protagonista de Rust, western de Joel Souza, sino también uno de sus productores. Es por ello que, cuando el pasado octubre el actor disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo del rodaje, las autoridades no tardaron en fijarlo como un foco imprescindible para la investigación.

Como parte de dicha investigación, las autoridades pidieron al intérprete de 63 años entregar su teléfono móvil. Finalmente, tres meses después del incidente y un mes después de que se obtuviera una orden judicial sobre el móvil, Baldwin lo ha entregado, según desvela Variety.

"Alec proporcionó voluntariamente su teléfono a las autoridades esta mañana para que puedan terminar su investigación", dijo el abogado civil de Baldwin, Aaron Dyer, en un comunicado. "Pero este asunto no tiene que ver con su teléfono, y no hay respuestas en su teléfono. Alec no hizo nada malo. Está claro que le dijeron que era una pistola fría, y que estaba siguiendo las instrucciones cuando ocurrió este trágico accidente. La verdadera pregunta que hay que responder es cómo llegaron las balas reales al plató en primer lugar".

El pasado 8 de enero, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram afirmando que simplemente quería proteger sus comunicaciones privadas: "Cualquier sugerencia de que no estoy cumpliendo con solicitudes u órdenes, o órdenes de allanamiento sobre mi teléfono, eso es mentira. Eso es mentira".

"Es un proceso que lleva tiempo. Tienen que especificar qué es exactamente lo que quieren. Simplemente no pueden revisar tu teléfono y tomar, ya sabes, tus fotos o tus cartas de amor a tu esposa o lo que sea. Pero, por supuesto, vamos a cumplir al 1,000 por ciento con todo eso", añadió.

