Julián Muñoz destroza a Isabel Pantoja: "Es fría, calculadora y más falsa que la mula Francis"

Paolo Vasile arrebata el prime time a Jorge Javier Vázquez y a La Fábrica de la tele para entregárselo a Joaquín Prat y a la productora de Ana Rosa Quintana. Es el intento desesperado de recuperar una audiencia que se le escapa y de ahí que Mediaset esté recurriendo a episodios como el de este viernes, en el que un 'caballero español' de la calaña de Julián Muñoz contaba dónde, cuándo, cómo y por qué se acostaba con Isabel Pantoja. No obstante, la presencia de Joaquín Prat en lugar del filólogo badalonés disfrazó o blanqueó en la medida de lo posible semejante ejercicio de ordinariez, en el que el ex alcalde de Marbella soltó perlas como que es "fría", "calculadora" y "más falsa que la mula Francis".

Julián Muñoz entonó el 'mea culpa' y se dijo arrepentido de todo lo ocurrido: "Entonces era el rey del mambo, ahora me avergüenzo. ¿Cómo pude permitir eso?". Eso sí, vergüenza ninguna de leer el diario que le escribió a su amada en la cárcel: "Me vuela la mente hasta su corazón y me siento muy cerquita de ella. Escribo todos los días, lo que siento en ese momento. La quiero mucho y muero por ella, así se lo he dicho, me muero por ti Gitanita, no sabes lo que te amo (...) Mi Gitana ha recibido mis cartas y me ha jurado que las ha leído mil veces, que ella siente lo mismo, me quiere con locura, soy su amor. Cuando es tan cariñosa y me llama mi chiquitito me derrito, me vuelvo loco ".

Tampoco muestra reparos en hablar de su intimidad con la tonadillera: "La primera vez que me acosté con Isabel Pantoja fue en Guadalpín. A partir de ahí cada vez que tenía un huequecito y estaba ella en Fuengirola, o algún fin de semana me iba yo a Cantora... Para que la prensa no nos pillara yo salía de allí en el maletero". Y continúa leyendo: "Casi me derrito cuando mi Gitana me ha dicho que me quiere más que a ella, que me necesita y me echa de menos. Ay mi amor, mi amor te imagino abriendo los dos la puerta de la habitación, yéndote al baño, quitándote tus cositas y duchándote... ¿Te guardarás el cuerpecito para mí? Ella me dice que sí, que no hace nada, que no tiene ganas".

"No he controlado ni una de sus cuentas"

Más allá de su intimidad con la tonadillera, Julián Muñoz habló también de dinero y echó balones fuera. Afirma que no le regaló un apartamento pero sí le consiguió un descuento del 50% en la compra del mismo: "A mí no me sacó un apartamento, y si dijo eso es que es más falsa que la mula Francis. Aunque te parezca mentira jamás he controlado ni una sola cuenta de Isabel Pantoja. No he tenido ni acceso a sus cuentas ni firma de sus cuentas ni nada". Sí le regaló, sin embargo, un coche de dos plazas descapotable: "Se lo llevó a Sevilla una tal Charo y nunca supe más". Y confirma que le pagó también 120.000 euros para que no viajara a América, donde iba a dar cuatro conciertos: "Lo mismo era mentira y me sacaron los dineros, pero yo no quería que se fuera".

Muñoz asegura que perdió la cabeza por Isabel Pantoja, con la que llegó a casarse de manera simbólica y a hablar de hijos, pero que nunca llegó a conocerla de verdad. Ahora sí: "Es fría y muy calculadora".