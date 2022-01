Rocío Carrasco, preocupada por su hija tras el escándalo de Antonio David Flores: habla su entorno

La ex del guardia civil ya lo vaticinó en su docuserie pero no por eso duele menos: "Este 'ser' sería capaz de poner a su hija a llorar delante de las cámaras para defender que no es infiel", dijo hace casi un año. El entorno de Rocío Carrasco afirma que la hija de La más grande está siguiendo el último culebrón del cuore y está preocupada por cómo pueda afectar todo esto a sus dos hijos, Ro y Da.

"Obviamente está afectada, las lágrimas de su hija en televisión le dolieron porque de no ser así, tendría que ser un témpano de hielo. Ella no lo está pasando bien con todo esto", ha dicho este viernes su amiga, Isabel Rábago. La periodista, además, afirma que esto no es una sorpresa para Rocío, que ya vaticinó lo que pasaría durante uno de los capítulos de su docuserie: "Ella es la persona que mejor conoce a Antonio David y sabe cómo va a actuar, cuál será su siguiente paso. Sabía que utilizaría a su hija en su beneficio una vez más".

A Carrasco le duele el sufrimiento de su hija pero también el de David, la otra víctima del culebrón y el más discreto en toda esta historia. El nieto de Rocío Jurado está muy unido a Olga y no puede hacerse a la idea de separarse de ella. Una fuente cercana al chaval ha asegurado a este portal: "David Lo está pasando muy mal, quiere mucho a su padre, pero también a Olga, de la que no quiere separarse porque la considera una segunda madre. Nos han dicho que no para de llorar, que le cuesta creer la realidad y que no se imagina a su padre separado de Olga. Le va a costar muchísimo hacerse a la nueva situación".

Estos días, Carrasco tiene un ojo puesto en sus hijos y otro en su nuevo proyecto: un concierto homenaje a su madre que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El Wizink Center de Madrid acogerá la actuación de varias artistas españolas, muy conocidas, que interpretarán los éxitos de la chipionera. Por supuesto, Anabel Dueñas, que ya interpretó a la artista bajo el beneplácito de su hija, encabeza el cartel.