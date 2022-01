Carmen Borrego, sin piedad contra Rocío Flores: "No me creo sus lágrimas"

La amiguísima de Rocío Carrasco ha opinado sobre la relación (ya confirmada) de Antonio David y Marta Riesco y ha aprovechado la coyuntura para atacar, una vez más, a la Rocío Flores, que se mostró hundida en El programa de Ana Rosa: "No me creo sus lágrimas", ha dicho Carmen Borrego.

Lea también - El papelón de Rocío Flores, con su padre liado con su amiga y Olga destrozada: "No sé ni cómo estoy"

"Ella sabe mucho más de lo que nos quiere hacer creer. Para mí queda claro que nos han estado en ganado durante muchos años, la gran familia", ha dicho la hija de María Teresa Campos. "Creo que todos son conscientes de muchas cosas y de que nadie se ha sorprendido de casi nada. Al igual que ha habido otras personas que no se ha hecho público, pero no se ha sabido. Yo he dejado de creérmelos hace mucho tiempo".

Borrego parece ser de las pocas tertulianas 'inmunes' a las lágrimas de Rocío Flores, que se mostró superada por la situación durante su entrevista con Joaquín Prat. La joven afirmó que no sabía nada de la relación entre su padre y Marta Riesco, la que fuera su amiga, aunque sí "veía comportamientos extraños y cosas raras". Desveló que su padre le pidió hablar con ella en varias ocasiones pero se negó: "Yo no quería saber nada". Devastada, Flores aseguró que solo le importa el bienestar de sus hermanos y se derrumbó ante la llamada telefónica de Olga: "Llevamos juntas 22 años y no me vas a perder. Te quiero mucho y superaremos esto. Todo está bien".