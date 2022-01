David Flores llora en silencio la ruptura matrimonial de su padre

Es la mayor víctima colateral de la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno, el más discreto, el que nunca habla, al que respeta todo el mundo.

Se llama David y es el hijo de Antonio y Rocío Carrasco, y la separación matrimonial de su progenitor le está afectando mucho.

Una fuente cercana a la familia Moreno desliza que "lo está pasando muy mal, quiere mucho a su padre, pero también a Olga, de la que no quiere separarse porque la considera una segunda madre. Nos han dicho que no para de llorar, que le cuesta creer la realidad y que no se imagina a su padre separado de Olga. Le va a costar muchísimo hacerse a la nueva situación."

El periodista Antonio Rossi pudo contactar con Olga y le dijo que David estará tanto con su padre como con ella. "Es una cuestión de amor", explicó la ganadora de Supervivientes.

Este viernes, Olga se encuentra en Sevilla, arropada por su familia en estos momentos tan difíciles. Abordada por un reportero lo único que dijo es que se encuentra "divinamente", afirmación difícil de creer a la vista de las circunstancias.

Mientras tanto, hoy, Antonio David permanece en Málaga con David y Lola, sus hijos pequeños. Imagino el panorama, con los dos preguntando a su padre por qué se va de casa y deja a Olga. Mucho tacto debe tener Flores para explicarles que ha sustituido a su esposa por otra mujer.