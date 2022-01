Cuando Raphael decía que Julio no sabía "vocalizar" e Iglesias le contestaba que "solo debería abrir la boca para cantar"

Los dos tienen 78 años y son dos de las leyendas musicales vivas de nuestro país. Julio Iglesias continúa alejado del foco mediático, instalado en las Bahamas, lejos del bullicio de Miami, donde residen su esposa Miranda Rijnsburger (56) y sus cinco hijos menores. Además, mira de reojo su regreso a los escenarios españoles. Raphael, por su parte, celebra de forma activa sus 60 años sobre los escenarios. Movistar, por este motivo, ha lanzado estos días un documental sobre su carrera. En este estreno estuvo muy bien acompañado por su esposa, Natalia Figueroa (82), sus hijos y su nieta.

No obstante, no todos los episodios polémicos del cantante se recogen en este trabajo. Por ejemplo, el cruce de declaraciones que a principios de 1988 protagonizó con el cantante de Soy un truhán, soy un señor.

Durante un viaje a Venezuela que realizó para presentar su disco Las apariencias engañan, ofreció unas impactantes declaraciones acerca de Julio: "Me parece extrañísimo que una persona que no sabe vocalizar haya podido cuajar en una nación donde la música es toda una reina", recogió entonces el suplemento Blanco y Negro de ABC, tal y como rescata ahora El periódico de España.

Los dos compartían discográfica, CBS, tras la polémica salida de Raphael de Hispavox. El intérprete de Mi gran noche añadió en esta entrevista: "Canto 100 veces mejor que él, y mis actuaciones son divertidísimas, y las suyas, aburridísimas". Y eso no fue todo: "Hace 15 años Julio Iglesias me llevaba las maletas y me llamaba maestro".

Julio Iglesias, indignado, le respondió días después a través del mismo suplemento: "Raphael solo debería abrir la boca para cantar", señaló tajante.

El artista echó más leña al fuego: "Yo estoy triunfando en todos los sitios y él no se come una rosca (...) Raphael se inventa chismes. Se pasa de rosca y no hay quien lo pare. Se pone en plan Cassius Clay antes de un combate".

Tras el interés mediático que ambos generaron por este episodio, Raphael terminó disculpándose a través del mismo diario: "He dicho cosas que no debiera decir, cosas que se dicen sin darlas mucha importancia y que luego, cuando las ves escritas en los periódicos, te hacen daño en los ojos He dicho algunas memeces. Bueno, pues pido disculpas y en cuanto vea a Julio nos daremos un fuerte abrazo. No volverá a pasar. Lo sucedido es agua pasada".

Sin embargo, la polémica continuó y en junio del mismo año Raphael volvió a hablar del mismo asunto en una entrevista en La Vanguardia: "Es muy penoso contemplar cómo las cosas se pueden envenenar por algo que yo no he dicho nunca. Todo este asunto me ha sentado fatal porque estoy seguro de que Julio no ha dicho tampoco nada contra mí".

Entonces aseguró que no mantenían una relación estrecha de amigos, pero sí se respetaban: "No nos vemos nunca, desde hace muchos años, pero sé que es muy listo y no es posible que nadie le pille diciendo algo despectivo de nadie", añadió.

A continuación, recordó cómo era la relación que ambos construyeron tiempo atrás: "En un tiempo, unos 15 años atrás, nos veíamos de vez en cuando y recuerdo que él me llamaba cariñosamente maestro. Ahora yo no le veo actuar ni él a mí porque los dos estamos muy ocupados".

En junio de 1991 compartieron acto en Miami con motivo de la escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano. En 1999 cantaron juntos Somos, de Raphael, en la misma ciudad. Raphael dijo antes de arrancar a cantar: "La gente piensa que usted y yo nos llevamos fatal". Julio respondió: "La gente sabe que yo te quiero muchísimo desde hace muchos años".

Raphael continuó: "Tenemos una vida bastante paralela. Comenzamos en el mismo festival [el de Benidorm]". Julio añadió: "No solo te quiero, sino que te admiro, que es lo más importante". Retomando lo de las vidas paralelas, Raphael añadió entre risas: "Yo sigo con la misma mujer y tú sigues procreando".

