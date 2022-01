Margarita de Dinamarca, 50 años en el Trono: moderna, culta y artista (diseñará el vestuario de una peli de Netflix)

Es una mujer intelectual y adelantada a su generación, que supo mantener una postura firme y estoica ante su marido, despechado y obsesionado por ser rey consorte. Nunca lo fue. Esta la historia de una Reina, apasionada por el arte, que diseñará el vestuario de una producción de Netflix.

Margarita II celebra su Jubileo de Oro en la monaquía con el cariño y la simpatía de los daneses. Subió al Trono el 14 de enero de 1972. Junto a la reina Isabel II, representa una figura histórica en las monarquías parlamentarias europeas, con una mujer en la jefatura del Estado. Para esta conmemoración tan señalada, todos los eventos organizados han quedado aplazados por el avance de Omicron en el país. En su honor, la Casa Real ha compartido un retrato de la soberana.

Casa Real Dinamarca

Es la primogénita de Federico IX de Dinamarca e Ingrid de Suecia, y hermana de Benedicta y Ana María, la mujer de Constantino de Grecia (que acaba de superar el Covid). La princesa estudió Filosofía en Copenhague y Arqueología en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Una mujer intelectual, de ideas progresistas y aperturistas, que también se formó en La Sorbona de París y en el London School of Economics (Reino Unido). Habla cinco idiomas.

Su marido, obsesionado por ser rey consorte

Conoció a Enrique de Laborde de Monpezat, que se convirtió en su marido el 10 de junio de 1967. Tuvieron dos hijos: Federico, el heredero, y Joaquín. Un matrimonio por amor, que poco a poco fue a la deriva por los desplantes del príncipe. Precisamente eso, su condición de consorte, fue lo que sumió a Enrique en una frustración vital, hasta sentirse despechado. Se obsesionó con ser rey, pero nunca lo fue. La crisis pública del matrimonio se precipitó en 2002, cuando Enrique se mostró celoso por el creciente protagonismo de su hijo, Federico, heredero al Trono: "He sido el número dos del país y ahora no quiero verme relegado al tercer puesto. Yo soy el primer hombre, no mi hijo Federico", reveló en una entrevista, ante el estupor de su mujer. Murió en 2018 y sus cenizas se hallan en Francia, por expreso deseo en vida de Enrique, que se negó a permanecer en Dinamarca. En la foto inferior, el matrimonio.

Margarita II, de 81 años, cultiva el dibujo y la ilustración. Apasionada del arte, se ha implicado en un sorprendente proyecto: participar en el diseño del vestuario de la película de Netflix Enrengard, sobre el retrato de la autora de Memorias de África. La cinta, dirigida por el danés Bille August, construye un perfil de la escritora Karen Blixen, un referente histórico en la literatura de Dinamarca.