Alba Carrillo vuelve a la tele tras su rifirrafe con Jorge Javier y le da un consejo a Marta Riesco sobre el "defenestrado" Antonio David

La ex de Feliciano López ha retomado su trabajo como tertuliana en Telecinco tras varias semanas de 'vacaciones obligadas'. Su última 'espantá' en directo de Ya son las ocho y un acalorado enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez le valieron un toque de atención de la cúpula y unos días en el 'banquillo', tal y como adelantamos en primicia en Informalia. Este jueves, Alba Carrillo ha vuelto a ocupar su puesto para hablar sobre el tema de la semana: la relación, ya confirmada, de Antonio David Flores y Marta Riesco.

"Van a acabar como el rosario de la Aurora. Van a acabar mal, seguro. Es la manera de proceder de este señor", ha dicho la modelo, íntima amiga de Rocío Carrasco. Además, Alba le ha mandado un mensajito a la reportera de El programa de Ana Rosa y nueva novia del ex guardia civil: "Lo siento mucho por Marta, este tipo de hombres está muy bien para pasarte una noche divertida, salir y desfogarte, pero chica, para tener una relación seria ¿dónde te vas a meter? Ella me cae bien, pero espero que dos que duermen en el mismo colchón no se vuelvan de la misma condición . Una chica mona, con su trabajo, con sus cosas, de 32 años, dónde vas con este hombre que tiene la imagen defenestrada, que su futuro judicial es muy oscuro ", ha dicho. "Me cae bien y le daré un consejo cuando la vea".

Sin embargo, Alba no ha querido opinar sobre la intervención de Rocío Flores y Olga Moreno en el programa vecino. Ambas han asegurado que, aunque intuían algo, no sabían nada de la relación entre Antonio David y Marta Riesco. Envuelta en lágrimas, la hija de Rocío Carrasco ha dicho respetar la felicidad de los demás pero necesitar un tiempo para asimilar todo lo sucedido, mientras que Olga le ha tendido la mano: "Llevo contigo 22 años y seguiremos juntas. Te quiero y no te mereces estar pasándolo mal".