El padre de Olga Moreno manda a tomar por c al reportero que le pregunta por su hija

La familia de Olga Moreno está indignada con Antonio David Flores. El escándalo originado por el comunicado del ex guardia civil reconociendo que mantiene una relación con Marta Riesco ha caído como una bomba entre los Moreno. El padre de Olga, Mariano, perdió los nervios este miércoles cuando un reportero le preguntó cómo se encontraba su hija y si había visto la portada que desvelaba la ruptura de Olga y Antonio. Estaba tan cabreado que respondió con un "Vete a tomar por el culo". Se le veía dolido y muy afectado por la situación que está viviendo Olga.

Mariano y el resto de la familia están arropando a la ex de Flores al cien por cien. Una fuente muy cercana a Olga nos lo cuenta: "Todos veíamos venir lo que ha ocurrido. La única que no parecía darse cuenta de todo era Olga, y mira que le avisamos de que no creyera lo que le decía su marido, porque ese hombre ha estado mintiendo a Olga hasta el final. No nos hizo caso, creía que la crisis matrimonial podría arreglarse, sigue enamorada del padre de su hija. Por eso el golpe ha sido tan fuerte. La pobre está hundida".

Aun así, intentará llevarse bien con quien ha estado casada veinte años, por el bien de la hija que tienen en común, Lola. Además, Rocío Flores ha pedido a su padre y a Olga que mantengan una relación de respeto y no caigan en el error de enfrentarse.