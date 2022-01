Marta Riesco, a corazón abierto: "Yo no soy tonta y sabía dónde me metía, pero he llorado mucho"

La reportera de El programa de Ana Rosa es una de las protagonistas indiscutibles del día y como tal ha accedido a responder las preguntas de sus compañeros: primero Joaquín Prat y después Sonsoles Ónega. Con esta ha abierto su corazón en Ya son las ocho y ha confesado estar sufriendo mucho con la situación: "He llorado mucho, yo no soy lela, sabía dónde me metía, pero sí, he llorado mucho".

De hecho, Marta Riesco ha confesado que la noticia de su relación con el ex de Rocío Carrasco no fue muy bien recibida por su familia: "Mi madre me dijo de todo cuando se enteró, me dijo que me olvidara del tema, que me iba a perjudicar, que era muy complicado por quién era él... Pero al final lo aceptó y hoy me ha dicho que está orgullosa de mí".

La periodista, de 32 años, ha confesado que su mayor miedo, ahora que ya es oficialmente la novia de Antonio David Flores, es perder su trabajo: "Me duele que piensen que yo me he podido acercar a esta situación por el tema de la notoriedad. Yo tenía miedo de acercarme a él porque no quería que perjudicara mi carrera, pero me he enamorado y la cabeza no atiende a razones".

Confiesa, además, estar recibiendo mensajes muy desagradables a través de redes sociales y lamenta la poca sororidad que ha encontrado estos días: "Es fácil hablar y decir 'mira esta, se ha metido en el matrimonio', pero por favor, dejad de decir tonterías, yo solo me he enamorado, nada más. En vez de criticarnos entre mujeres deberíamos apoyarnos y empoderarnos, porque yo no he llegado hasta aquí por nada más que por mi trabajo".