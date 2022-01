Marta Riesco habla de Antonio David con Rocío Flores en el mismo plató: "Estoy enamorada, son cosas que pasan"

Marta Riesco, le guste o no, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la crónica social. Este miércoles tanto ella como Antonio David Flores confirmaron los rumores a raíz de las fotos que salieron del ex guardia civil a las puertas de la casa madrileña de ella. Aunque él mandó un comunicado y ella dio explicaciones a través de sus compañeros de El programa de Ana Rosa, este jueves ha acudido al plató para hablar en primera persona de su romance con el ex de Rocío Carrasco.

Después de que Rocío Flores compartiera su postura en el mismo plató, le ha llegado el turno a la reportera. En primer lugar, se ha desmarcado del dolor que tanto ella como su novio le puedan estar causando a la propia Ro y a Olga Moreno. "Respeto el dolor de todas las partes, aunque no tengo nada que ver en eso. A Rocío la respeto y la quiero, pero no me siento responsable de esto", ha señalado.

Después, ha aclarado que habla en directo por el lío que se está armando y no porque se quiera convertir en un personaje del corazón. No obstante, se ha enamorado y eso no lo puede ocultar: "Estoy haciendo esto de forma excepcional, no quiero ser un personaje público. Me ha costado mucho estar donde estoy (...) No tengo que esconderme y estoy aquí para apechugarlo (...) Pongo la mano en el fuego 100% en mi pareja".

Lea también: Rocío Flores, con los ojos llorosos y sin poder ocultar su dolor tras lo de Marta Riesco y su padre

En este sentido, cuenta con el apoyo total de sus familiares: "Como le dije a mi madre, el corazón no manda. Son cosas que pasan, las asumo y las vivo. Voy a vivir todo lo que tenga que vivir".

Al mismo tiempo, no ha explicado si ambos comenzaron su relación antes de la ruptura de Antonio David y Olga, como se ha comentado desde el plató de Sálvame: "Muchas veces he dicho que me parece una persona atractiva, interesante, mis compañeros han sido testigos. Pero no tiene nada que ver con las fechas en las que luego ocurre". De esta forma, la periodista tratará de no derrumbarse por las críticas y especulaciones: "El tiempo dirá quienes estamos equivocados y quienes no", ha añadido.

Después, ha vuelto a defender su postura y su faceta profesional: "Soy una mujer que quiero que me defina mi trabajo y no con quién estoy. Sé que es complicado, sé quién es Antonio David, quiero seguir intentándolo, no quiero conceder entrevistas de mi vida privada. Aclarar que jamás, nunca, he comercializado con nada que tenga que ver con mi vida privada".

Lea también - Antonio David Flores da la cara con un comunicado: "Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación"

Sobre su relación, ha aclarado que pese a la presión mediática está feliz: "Estoy bien, estoy feliz, gracias a mi madre y a mi familia por no juzgar lo que siento y darme la libertad de estar con quien quiero (...) Sí que estoy enamorada", ha sentenciado.

Rocío Flores le responde

Rocío Flores, emocionada porque minutos antes había recibido la llamada en directo de Olga Moreno, le ha dedicado unas palabras a Riesco, su amiga: "Respeto a Marta y siempre le he estado muy agradecida porque fue de las pocas periodistas en el medio que dio la cara por mí y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. No es una cosa que sea nueva, ella lo sabe. Y estaré eternamente agradecida a ella en esa parte".

Aunque a ella le hubiera gustado que su padre y Olga se reconciliaran, desea que Antonio David y Olga sean felices, juntos o separados: "Somos compañeras, tenemos una amistad, ella me respeta a mí, respeta los tiempos que considere marcarme, yo respeto que busque su felicidad y respeto a mi padre. Al final lo que me importa es que todo el mundo sea feliz, te respeto y poco más te puedo decir", ha sentenciado.