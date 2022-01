Rocío Flores y Olga Moreno intuían el lío de Antonio David con Marta Riesco: "Veía comportamientos extraños"

Rocío Flores y Olga Moreno se han mostrado unidas este jueves tras las fotos que protagonizó Antonio David Flores a las puertas de la casa madrileña de Marta Riesco. Después de que este miércoles ambos confirmaran la relación que mantienen, la joven y la ganadora de Supervivientes se han arropado la una a la otra y han confirmado que el ex guardia civil no les contó nada acerca de este noviazgo. No obstante, las dos intuían algo: "Comportamientos extraños" y "cosas raras", ha dicho Ro.

En primer lugar, Ro, al borde del llanto, ha contado que desde que comenzaran los rumores nunca ha querido saber "nada" del posible lío entre los dos. "Porque no tengo nada que ver y que cada uno haga con su vida lo que quiera (...) He decidido mirar por mí, vivir mi vida y no tener que responsabilizarme de la vida de los demás. Es la decisión que he tomado", ha explicado en Mediaset.

Ha confesado que su padre había intentado tratar con ella este tema en alguna que otra ocasión y ella prefirió no escuchar sus explicaciones: "Ha intentado hablar conmigo varias veces, pero no he querido", ha repetido varias veces.

Aunque no tenía la confirmación por parte de su padre, ha asegurado que le notaba desde hace un tiempo "comportamientos extraños, cosas raras". No obstante, ella tenía una venda en los ojos porque todavía tenía esperanzas en que Antonio David y Olga se reconciliaran: "Pero respeto que cada persona quiera ser feliz de la manera que sea", ha señalado.

Tras salir a la luz las fotos de Antonio David y Riesco, los tres se reunieron en Málaga este miércoles para hablar del asunto: "Ayer nos reunimos los tres. Llevo mucho tiempo escuchando muchas cosas, y de verdad, de corazón digo que lo único que deseo y quiero es que se lleven lo mejor posible. Mi pretensión, mi deseo es que lo intenten llevar de la mejor forma posible. La conversación que he tenido para los dos se queda para mí".

A continuación, ha entrado por teléfono la propia Olga Moreno para arropar a Ro y dar detalles de su situación: "Estoy sobrellevándolo. Solo quiero entrar para decir a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien. Creo que se merece que yo se lo diga públicamente porque la han machado públicamente y no se lo merece".

De esta forma, a pesar de su propio dolor le ha brindado todo su apoyo: "No voy a hablar de mí, de David, de su padre, solo quiero que ella esté tranquila. Llevo 22 años con ella. Sabemos lo que ha pasado, lo que ha sufrido, y os lo digo de corazón, nunca he mentido ni engañado, he intentado ser lo más transparente y esa niña no se merece lo que le están haciendo".

Le ha recordado que forman parte de una misma familia y que su relación va a seguir siendo la misma: "Ella tiene que salir para adelante, no sabía absolutamente nada y solo quería darle un beso muy grande. Te amo, todo esto pasa y somos una familia. No te preocupes".