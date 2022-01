Antonio David Flores da la cara con un comunicado: "Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación"

El ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno ha sido el protagonista del día tras publicarse unas imágenes suyas accediendo a la casa de la periodista Marta Riesco. Finalmente, Antonio David Flores ha respondido a las informaciones con un comunicado en el que admite su noviazgo, tres meses después de anunciar su separación de la madre de su hija Lola: "Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación".

Lea también: Aseguran que Olga Moreno está fatal por el huracán Riesco y que sus hermanas se plantean pedir ayuda profesional

El comunicado, que ha publicado en su canal de Youtube, apenas dura 54 segundos y comienza alabando a Olga Moreno, con la que ha mantenido una relación de 21 años, 12 de matrimonio: "Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo".

Antonio David continúa pidiendo que se deje a su hija Rocío Flores, íntima amiga de Marta Riesco, al margen de esta situación: "Quiero que dejéis a mi hija al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí".

Finalmente, admite que mantiene una relación con la reportera de El programa de Ana Rosa: "Llevo varios meses separado y por lo tanto estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación", ha escrito. "En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se publiquen o se difundan informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y tratar de desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos".

Y finaliza: "Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto".

Youtube Video