Marta Riesco exige a Antonio David que dé la cara y si no lo contará ella en una revista: ofertas tiene

Tras desvelarse que Antonio David Flores visita a Marta Riesco y pasan tiempo a solas bajo el mismo techo, la reportera de El programa de Ana Rosa Quintana ha pedido a su novio que dé un paso adelante y aclare totalmente la situación, porque no paran de publicarse informaciones sobre ellos que la periodista considera que son falsas.

Marta ya ha confirmado a distintos compañeros de Telecinco que está muy enamorada del ex guardia civil, que él se queda en su casa siempre que se encuentra en Madrid y que todavía no ha traído todas sus pertenencias. Y quiere dejar muy claro que ella no ha roto ningún matrimonio, que cuando comenzó su relación con Antonio, él ya se había separado de su esposa Olga, y que ella es libre para salir con quien quiera.

De momento, Antonio David guarda el silencio más absoluto, hace caso omiso a la petición de Marta y las especulaciones nos llevan a pensar en que la enamorada podría estar dispuesta a conceder una exclusiva bien pagada en una revista. Ofertas tiene.

En cuanto a Olga Moreno, no contesta a las preguntas de los reporteros que la abordaron este mismo miércoles en la puerta de su casa, pero sabemos que está desolada. Sabía que su marido iba a salir en una revista con Marta Riesco pero no se esperaba la contundencia de la portada de Lecturas en la que se afirma rotundamente que Antonio y Marta ya viven juntos. Sigue enamorada del padre de su hija, y, según parece, intentó salvar hasta el final su matrimonio.