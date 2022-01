La 'pandi' de Victoria Federica se ríe de las críticas de Carla Vigo contra la hermana de Froilán

Las críticas de Carla Vigo a su prima postiza, Victoria Federica Marichalar, adelantadas por este portal en primicia, en las que la sobrina de Letizia se queja de que todo el mundo se mete con ella y con su novio mientras que a Vic y el suyo se les permite todo, no encuentran contestación.

Lea también - Carla Vigo lanza dardos envenenados contra Victoria Federica: la guerra de las primas carnales de Leonor

Más bien, en la 'pijopanda' de la hija de la infanta Elena se toman a guasa el cabreo de la hija de Érika Ortiz. Pero una fuente cercana al novio de Vic, el dj Barce, se expresa así: "La chica esa no sabe qué hacer para mantenerse en un primer plano de la actualidad. Hoy se mete con Vic y mañana arremeterá contra su tía Letizia, no conoce los límites del respeto. Que se preocupe de ella misma y de sus andanzas artísticas y deje en paz a los demás. Nadie de nuestro grupo se mete con ella, para nosotros es como si no existiera. Qué sentido tiene que ataque a Vic en las redes sociales. De todas formas, a Victoria y Barce no les preocupa lo más mínimo lo que pueda soltar esa chica. Es un cero a la izquierda".

Lo que sí que es evidente es que los mundos en los que se mueven Vic y Carla son radicalmente distintos. Son diferentes en su modo de ver la vida, en su ideología y en sus costumbres. Nada que ver la una con la otra. España es un crisol.