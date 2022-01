Carla Vigo lanza dardos envenenados contra Victoria Federica: la guerra de las primas carnales de Leonor

Siempre ha pretendido ser popular por su trabajo de actriz, recientemente la fichó Rafael Amargo en su compañía y ahora va a trabajar con la veterana Josele Román, pero se mire por donde se mire Carla Vigo es y será conocida, al menos de momento, por ser la sobrina de nuestra reina Letizia. Sin embargo, ella no acaba de asumirlo. De ahí que se haya cogido un enfado monumental al comprobar que su 'prima' Victoria Federica es alabada y no criticada, como le sucede a ella públicamente y en redes, no sólo como influencer sino por sus amistades y lo que más le duele, por su novio.

Y como a Carla no le gusta callarse nada, ha expresado su malestar en su cuenta de Instagram, donde ha atacado directamente a la hija de la Infanta Elena: "Estaba mirando noticias, porque de vez en cuando me gusta saber qué clase de noticias hay sobre mí, que por suerte cada vez hay más sobre mi trabajo, y me he encontrado con una bastante curiosa en la que se me cuestiona por juntarme con Amor Romeira, porque a mí se me ha criticado y a ella se le ha insultado, pero a Victoria Federica, cuando se juntó con Omar Montes, no se le dijo nada. Es más, incluso se le aplaudía. Y he llegado a la conclusión de que si yo fuese la que se juntase con Omar y Victoria la que se juntase con Amor sería igual. Porque el problema no es que alguien X de la familia se junte con gente que va a realities, el problema es que lo que lo haga yo. Y sinceramente no entiendo por qué. No tiene ningún sentido. Conclusión: "Sois la h Hay cosas que no entiendo. Vivir y dejar vivir", sentencia.

Pero lo que más le enfurece a la joven sobrinísima de Letizia es la comparativa entre su novio, un joven llamado Álvaro, y Jorge Bárcenas, el de Victoria Federica. "Es que se me critica con todo. Por ejemplo, a Álvaro la gente le llama 'interesado' porque sí, pero a Jorge no le dicen nada. ¿Alguien me podría explicar por qué? Porque de verdad que yo no lo entiendo ", escribe. "Es que tú caes mal", le contesta uno de sus hater. Y ella le replica: "¿Y cuál es el motivo? Porque no tiene sentido. Hasta respondo con educación a gente como tú que me dice cosas sin sentido".

Otro de sus seguidores también ha sido muy directo. "Quizás porque tú seas la sobrina conflictiva de la Reina". Carla ante este comentario también se enciende: "A ese punto quería llegar. ¿Conflictiva porque vivo como cualquier otra persona de a pie? o ¿Por qué tengo mi propio criterio o porque soy sensible a otro tipo de cosas? Es que no entiendo cuál es el problema Al final, Carla llega a una conclusión: "Clasismo", dice.

Desde que cumplió los 18, Carla Vigo dio el salto a la prensa protagonizando interminables titulares. Hasta hizo una exclusiva en la revista Semana contando que pretendía ganarse el pan como actriz. Y aunque siempre ha intentado esquivar las preguntas sobre su familia, ha sido imposible. Lógico, teniendo en cuenta que es la hija de Erika Ortiz, la hermana pequeña de la Reina Letizia que decidió quitarse la vida cuando ella apenas tenía seis años.

Además, sus salidas nocturnas y sus amigas populares, como Amor Romeira, han contribuido a ello. Aunque a Carla le cueste asumirlo, es famosa viva o no en un castillo. Y no pasea sobre las alfombras rojas de ningún estreno de cine sino por los garitos de Chueca.