Marta Riesco dice que Antonio David Flores "pasa tiempo" en su casa y no niega "la evidencia"

Este miércoles ha amanecido con la noticia de que Antonio David Flores ya vive con la reportera Marta Riesco en Madrid. Sus compañeros de El programa de Ana Rosa se han puesto en contacto con ella y, lejos de desmentirlo, ha confirmado por primera vez la relación que mantienen.

Antonio Rossi ha hablado con ella: "Me ha contado que no van a negar la evidencia, porque están juntos. Él pasa tiempo en casa de ella, no niegan la evidencia. Ella es una mujer soltera y él es un hombre separado. A partir de ahí no ha ahondado más en la historia".

Después, el periodista ha interpretado las palabras de su compañera: "Entiendo que se queda en su casa, lo que sé es que antes él se quedaba en casa de los abogados, no sé si todos los días pero no niegan la evidencia. Están juntos y conviven. Y la gente no se va a convivir de la noche a la mañana".

Pese al mensaje que ha transmitido, por el momento Riesco no valora hablar en primera persona de esta presunta relación: "Marta me acaba de escribir que no tiene miedo a hablar pero que no va a hacerlo. Que no es personaje", ha sentenciado Rossi.

Este miércoles, Lecturas lleva en sus páginas unas fotos de Antonio David a las puertas del domicilio de la joven mientras ella lo observa desde el balcón. El semanario asegura que Antonio David ya comparte su día a día con Marta en Madrid. Mientras tanto, Olga Moreno ha cerrado su tienda en Málaga. Curiosamente, ha colgado un cartel de "cerrado enfermedad hasta el lunes 17 de enero".

Durante la mayor parte de estas Navidades, Antonio David sí estuvo en Málaga con la propia Olga y sus hijos para celebrar las fiestas. Los dos se separaron pero continuaron viviendo bajo el mismo techo, aunque las visitas de Antonio David a Madrid cada vez eran más frecuentes.

Hay que recordar que los rumores de una posible relación entre Riesco y Flores comenzaron en octubre, al mismo tiempo que trascendió la separación entre el ex colaborador y la empresaria.

Riesco rompió su silencio días después y tan solo pidió respeto por su profesión: "Llevo diez años ejerciendo el periodismo. Amo mi profesión, mi trabajo me abala. Y todo esto ha quedado en un segundo plano estos últimos días. Algunos compañeros han aludido a mí desde un ámbito privado, no soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales", se limitó a decir a través de un comunicado que leyó su jefa, Ana Rosa Quintana.