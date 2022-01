Isa Pantoja contesta a Kiko Rivera y le da donde más le duele: "Se cree Daddy Yankee con sus cosas de la música"

Isa Pantoja se ha pronunciado tras el duro mensaje que Kiko Rivera le lanzó esta semana a través de sus redes sociales. Por otro lado, también ha asegurado que Isabel Pantoja no está tan grave cómo diferentes fuentes han apuntado los últimos días.

En primer lugar, hay que recordar que su hermano dejó en Instagram un mensaje en clara alusión a ella "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo (...) Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos. Ahí acaba".

Isa Pi le ha contestado este miércoles en El programa de Ana Rosa. Pocas palabras le han bastando: "Un día odia la tele y otras se cree Daddy Yankee y solo sube sus cosas de la música. No sé si hacerle caso sinceramente".

Por otro lado, la joven colaboradora ha hablado sobre el estado de salud de su madre. Maria Martín Blázquez comentó que pasaba por un momento delicado, de "extrema gravedad", y que incluso le dio un "ataque de pánico" cuando supo que Julián Muñoz ha grabado una docuserie en Telecinco, al estilo de la de Rocío Carrasco.

Todas las alarmas saltaron pero Isa ha querido quitarle hierro al asunto. "La he llamado y me ha tranquilizado. Sola no está, está con Agustín y si Agustín está con ella está pendiente todo el día. Me resultaba rara la información. También he indagado en su entorno y quieren que se diga que no ha pasado nada del otro mundo", ha señalado.

No obstante, no ha negado que se encuentre baja de ánimos: "Sé que está mal, no es una novedad para mí. Pero no hasta este punto".

Sobre si su hermano se ha interesado por el estado de su madre, no tiene ni idea (o eso dice): "Mi hermano supongo que también se enteró por la tele y digo yo que le preguntaría a ella o alguien para ver cómo estaba mi madre. Digo yo, no lo sé".

La guerra familiar

Los hermanos están especialmente enfadados desde hace unos meses. Todo se desencadenó cuando Isa acudió a la boda de su prima Anabel. Kiko, en cambio, decidió no asistir con su familia porque su abuela, la madre de Isabel, había fallecido días antes. El DJ le reprochó a su hermana en una entrevista su decisión (y otras cuestiones) y desde entonces no se hablan.

Entre madre e hijo la situación tampoco ha mejorado. Todo apuntaba a que habían acercado posturas tras la muerte de doña Ana a finales de septiembre y su reencuentro en Cantora, pero nada más lejos de la realidad.