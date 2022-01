Olga Moreno sabía que Antonio David iba a salir en una revista visitando a Marta Riesco en su casa

El martes, Olga Moreno supo, tras contactar con ella un medio de comunicación, que Antonio David aparecería este miércoles en la portada de una revista, cazado en casa de la reportera Marta Riesco, que le esperaba asomada el balcón como una Julieta enamorada, probablemente para proteger a su amado Romeo de la presencia de paparazzi.

En lugar de gritar "Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo?", la protagonista de este otro romance, no tan shakesperiano como el de Verona, debería haber avisado a su amigo de que había moros en la costa. Pero no los vio. O no quiso verlos.

La cuestión es que Riesco (34) no le dio el agua a su visitante, y el ex marido de Rocío Carrasco entró a matar tras hacer el paseíllo vestido de ninja, como comentaba con acierto descriptivo Isabel González, subdirectora de Es La Mañana de Federico Jiménez Losantos.

De negro riguroso, con chupa de cuero, capucha y la mascarilla a juego, el ex guardia civil llegó a la urbanización madrileña donde vive su íntima de incógnito, pero su camuflaje no impidió que le retrataran los fotógrafos de una agencia en la que trabajan dos compañeras de Marta Riesgo en El Programa de Ana Rosa, y obtuvieran un botín por el que se han repartido en torno a 15.000 euros, según un experto en valoraciones de temas del corazón, gracias al interés de Lecturas por el tema, que había ofrecido de antemano una buena recompensa por las pruebas gráficas que condenaran al forajido Flores.

La cuestión es que Olga Moreno supo con 24 horas de antelación, gracias a sus conexiones con Rocío Flores e indirectamente con algunas contertulias de el magacín de Telecinco, que su marido iba a dejarla en evidencia públicamente, sin querer, pero confirmando un secreto a voces, después de que durante estas navidades se difundieran mensajes que daban pábulo a una posible reconciliación entre el padre de Rocío Flores y la madre de su hija Lola.

Olga se lo pensó bien y finalmente lanzó el mensaje que ya recogimos y que zanjaba de una vez por todas cualquier duda sobre la continuidad de su relación matrimonial con Antonio David: "La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo", rezaba la nota sin nombrar al ínclito.

Una cosa es que Olga mantenga una relación cordial con el padre de su hija, Lola, y también con Rocío y David, hijos del ex guardia civil, y otra que la malagueña pase por convertirse en la cornuda de España.

Antonio David ya confirmó su separación de la que ha sido su esposa en los últimos 12 años. La docuserie de Rocío Carrasco y los rumores (no todos confirmados) de presuntas infidelidades por parte del ex guardia civil derivaron en una crisis que no pudieron superar: "Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo. Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio. Si lo que querían era destruir una familia, lo han conseguido", dijo entonces.

Rocío Flores en El programa de Ana Rosa, defendía lo indefendible: "Mi padre y Olga se aman con locura. Hay buen rollo. Están evolucionando y está todo bien. No sé lo que pasará con el matrimonio pero somos una familia, que es lo más importante".

Antonio David Flores ha sido cazado una vez pero fuentes de toda solvencia, del entorno de Marta Riesco para ser más precisos, confirman a este portal que "Antonio David visita con asiduidad la casa de Marta Riesco". Otra cosa es que se haya instalado y resida allí, como afirma Lecturas. Antonio David Flores sigue viviendo en Málaga con su hijo David, con Olga y con Lola, la hija de 9 años de la ganadora de Supervivientes y el ex guardia civil.

A todo esto, Antonio David, a pesar de las evidencias, niega que esté con la reportera. La Razón asegura que "Olga está totalmente devastada a la vez que sorprendida por esta noticia" y que ni ella ni Rocío sabían nada. Recordemos que Rocío Flores y Marta Riesco son amigas. Sí que sabía que iba a salir algo, lo que no conocía era el titular de que viven juntos, lo cual puede ser que, efectivamente, no sea cierto, y es lo que niega Antonio David.