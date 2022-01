Antonio David Flores se va a vivir con Marta Riesco mientras que Olga Moreno se hace cargo del hijo de él en Málaga

En octubre trascendió la noticia de que Antonio David Flores y Olga Moreno se separaban tras doce años casados y durante los mismos días ya afloraron los rumores de que el ex guardia civil mantendría un romance con Marta Riesco, reportera de El programa de Ana Rosa e íntima amiga de su hija, Rocío Flores. Ahora, los dos podrían haber dado un paso al frente en su relación.

Lea también: Olga Moreno da carpetazo a Antonio David Flores con un mensaje tajante

La revista Lecturas asegura que el ex de Rocío Carrasco vive en la casa de la periodista en Madrid. Su hija ya explicó que las visitas de Antonio David a Madrid eran cada vez más frecuentes debido a sus reuniones con los abogados y la grabación de sus vídeos en YouTube.

El semanario asegura que, hasta hace poco, se quedaba a dormir en la residencia de sus letrados. Una vez instalado en casa de Marta, los dos juegan al despiste entrando y saliendo por separado. Además, fuera del hogar no hacen planes juntos o hacen todo lo posible para que no les fotografíen.

Lea también - Marta Riesco, tras el escándalo Antonio David Flores: "¿Dónde están ahora las feministas?"

Antonio David y Olga no han formalizado su separación y ella sigue viviendo en la casa familiar de Málaga con David (el hijo de su marido y Rocío Carrasco) y Lola (la pequeña de ella y Antonio David). Durante estos meses separados han continuado viviendo bajo el mismo techo, separándose cada vez que el ex colaborador se trasladaba a Madrid por los motivos mencionados. También pasaron las Navidades juntos por el bien de Lola y David, excepto el día de Reyes.

Ahora, el semanario asegura que Antonio David ya comparte su día a día con Marta en Madrid. Mientras tanto, es Olga la que se encarga de David. El joven de 23 años, que al igual que su hermana no mantiene contacto con Rocío Carrasco, la quiere como a una madre. Rocío, desde hace unos años, vive con su novio, Manuel Bedmar, en Málaga.

Por parte de Riesco, ella nunca ha desmentido un posible noviazgo con el padre de su amiga. Tan solo se pronunció a los pocos días de conocerse la noticia, pidiendo respeto: "Llevo diez años ejerciendo el periodismo. Amo mi profesión, mi trabajo me abala. Y todo esto ha quedado en un segundo plano estos últimos días. Algunos compañeros han aludido a mí desde un ámbito privado, no soy un personaje público y no quiero entrar en temas personales", se limitó a decir a través de un comunicado que leyó su jefa, Ana Rosa Quintana.