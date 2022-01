Ana Rosa Quintana cumple 66 años en plena batalla contra el cáncer: madre, empresaria y millonaria

La periodista vive este miércoles una jornada muy especial: cumple 66 años. Lo celebrará en la intimidad del hogar, acompañada por su marido, Juan Muñoz, y sus hijos, los mellizos Juan y Jaime, y Álvaro, fruto de su relación con Alfonso Rojo. Ellos son los pilares de su vida, más ahora que Ana Rosa Quintana lucha contra un cáncer de mama que la ha obligado (por primera vez) a retirarse por un tiempo de los focos.

Lo anunció ella misma el pasado mes de noviembre: "Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama. Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", dijo emocionada. Ana Rosa ya se enfrentó a la enfermedad en 2010, pero entonces lo mantuvo en secreto para no preocupar a sus familiares.

Madre y esposa

La presentadora, muy aficionada al Atlético de Madrid, está casada con el empresario Juan Muñoz, ahora imputado por un delito de extorsión en el marco de la Operación Tándem. Se conocieron en la Feria de Abril de 1997 y tras un noviazgo de siete años se dieron el "sí, quiero" en Bollullos de la Mitación. Son padres de unos mellizos, Juan y Jaime, con los que viven en Madrid y veranean en Sotogrande, su refugio gaditano.

No era la primera vez que la presentadora se vestía de novia. En 1983 se casó con el periodista Alfonso Rojo, con el que se trasladó a vivir a Nueva York y fue madre de su primer hijo, Álvaro.

Se separaron cuatro años después y ella se enamoró de nuevo, esta vez del director José Luis Garci, con el que mantuvo una relación de diez años.

La reina de las mañanas

Quintana es un referente en los medios de comunicación, donde debutó a principios de los 80, en Radio Nacional España. Su currículum la avala: presentadora de Informativos en TVE, corresponsal de COPE en Nueva York.

Tras pasar por Radio 80 y Antena 3 Radio se puso frente a las cámaras de Telecinco con Veredicto (1994-1995) y posteriormente, Nunca es tarde.

En 1997 da el salto de nuevo a Antena 3 para hacerse cargo del talk show de testimonios Sinceramente Ana Rosa Quintana y se estrena en la tarde con Rosa Villacastín y el magacín de crónica social Extra Rosa, que fue líder de audiencias.

Tras siete temporadas volvió a Telecinco para competir con la gran María Teresa Campos desde El programa de Ana Rosa, que acaba de cumplir 17 años y se ha convertido en uno de los buques insignia de Mediaset. Convertida en la presentadora mejor pagada de la televisión con una nómina que alcanza los cuatro millones de euros, ha ganado cuatro premios TP, un Ondas y un Micrófono de Oro, entre otros.

Una productora, un libro y unas cuantas polémicas

En 2001, Ana Rosa creó su propia productora, Cuarzo Producciones, con la ayuda de su hermano. Con ella lanzó Sabor a ti, El programa de Ana Rosa, ¿Dónde estás corazón? y A tres bandas, entre otros. En 2018, vendió el 51% de las acciones de la compañía por 18 millones de euros a Banijay Group. Desde entonces, está vinculada a formatos como Cuarto Milenio (Cuatro, 2011-2018), ¡Mira quién salta! (Telecinco, 2013-2014), En el punto de mira (Cuatro, 2016-2018), Viva la vida (Telecinco, 2017- actualidad) o La isla de las tentaciones, la joya de la corona.

Además, Ana Rosa también ha probado suerte en el mundo editorial con una revista, AR, (que publicó en Hachette Filipachi durante 17 años, hasta el 2018) y un libro, Sabor a hiel. Este fue el gran quebradero de cabeza de la periodista. El libro, que narraba las historias de mujeres maltratadas a las que ella había entrevistado en su programa, fue presentado por la entonces 'primera dama' Ana Botella y se convirtió rápidamente en un éxito, con más de 100 000 copias vendidas. Sin embargo, poco después de su salida al mercado, se descubrió que algunos párrafos de la novela habían sido copiados de la obra Álbum de familia de Danielle Steel y otros de Mujeres de ojos grandes, obra de la autora mexicana Ángeles Mastretta. Quintana, en un comunicado público, responsabilizó de lo sucedido a un estrecho colaborador, el periodista David Rojo (su excuñado) y Planeta retiró el libro del mercado.

No ha sido la única polémica en su extensa carrera: ha sido acusada de dar pábulo a bulos sobre el coronavirus o de tratar de subir audiencias con el tratamiento y exclusivas de temas delicados como el asesinato de los hermanos Ruth y José Bretón o la pequeña Mari Luz.

Una gran empresaria

Pero los medios de comunicación no es el único terreno en el que Ana Rosa se mueve como pez en el agua. En 1990 fundó Otelum SL (asesoramiento jurídico, fiscal y contable; gestión, explotación arriendo y subarriendo de despachos y gabinetes), que, según los últimos datos públicos del Registro Mercantil del 2020, tiene un resultado financiero de 5.156.644 euros. Ella es la presidenta y su marido es el consejero.

En 2004 creó Argomaniz Inversiones SL (compraventa de bienes inmuebles o administración de fincas) con un capital de tres millones de euros y que cerró hace unos años; y en 2017 constituyó con casi 4.3 millones de euros Unicorn Content SL (organización, producción, montaje, distribución, exhibición y dirección de películas y/o vídeos, nacionales o extranjeros, etc). Además, forma parte de Casa Grande del Sur SL, vinculada al sector de la construcción, así como Casa entre puentes y Sotoshop.

Según se ha publicado, su patrimonio asciende a los 30 millones de euros. Sin embargo, Ana Rosa no es amiga de lujos y disfruta de una vida familiar y tranquila sin demasiados alardes. Tiene dos casas, la de Madrid y la de Sotogrande, donde encuentra a paz que necesita.