Olga Moreno da carpetazo a Antonio David Flores con un mensaje tajante

La ganadora de Supervivientes, harta de los rumores que apuntan a una posible reconciliación con el padre de Rocío Flores, ha lanzado un contundente mensaje con el que desvela que ha pasado página: "La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo".

Estas han sido las primeras navidades de Olga Moreno y Antonio David separados y no han sido fáciles. La ex pareja mantiene una relación cordial por el bien de su hija, Lola, y también de Rocío y David, hijos del ex guardia civil con Rocío Carrasco, que están muy unidos a la empresaria.

Lea también - Antonio David Flores juega al despiste en cuestión de amores: entre Olga Moreno, Marta Riesco y... ¿una morena en Madrid?

Fue el pasado mes de octubre cuando Antonio David confirmó su separación de la que ha sido su esposa en los últimos 12 años. La docuserie de Rocío Carrasco y los rumores de continuas y presuntas infidelidades por parte del ex guardia civil acabaron derivaron en una grave crisis que no pudieron superar: "Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo. Me han hecho tanto daño que fui absolutamente sincero al decir que todo esto había pasado factura en mi matrimonio. Si lo que querían era destruir una familia, lo han conseguido", dijo entonces.

Ellos quieren llevar la situación con la máxima discreción y no se han pronunciado sobre ella. Rocío Flores, tertuliana en El programa de Ana Rosa, parece la portavoz familiar: "Mi padre y Olga se aman con locura. Hay buen rollo. Están evolucionando y está todo bien. No sé lo que pasará con el matrimonio pero somos una familia, que es lo más importante".