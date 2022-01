María Ángeles Grajal, destrozada tras la muerte de su marido, Jaime Ostos: "En Colombia estaba gozándolo todo"

El torero Jaime Ostos falleció el pasado fin de semana a los 90 años al sufrir un infarto mientras disfrutaba de unos días de vacaciones con su mujer, María Ángeles Grajal (67), en Bogotá (Colombia). Su hijo Jacobo se mostró desolado tras la pérdida y días después ha ofrecido sus primeras declaraciones la viuda, que está viviendo un auténtico "drama" por la ausencia de su marido.

En Sálvame, la neumóloga ha recordado este martes vía llamada telefónica que estuvo unida a él 41 años, tres de ellos como divorciados: "Le puse en la calle, pero le perdonó y fuimos inmensamente felices después", ha señalado. Los dos habían pasado el fin de año en Colombia para asistir a las ferias de Cali y Manizales.

Se ha emocionado al recordarle: "Jaime era muy franco, muy sincero. La gente que de verdad le ha conocido le adoran todos, todos. Era un ser entregado, amigo de sus amigos".

Sobre los sonados enfados de Ostos con los medios, ha explicado: "Lo que pasa es que cuando le ponían un pie para que se cayera, lo saltaba y respondía, con esa fuerza, con esa vehemencia que tenía. Luego no era nadie, el ser más noble y más generoso no he visto en mi vida".

Acerca de sus vacaciones en Colombia también se ha pronunciado, asegurando que su marido "gozó" sus últimos días: "Quería aprovechar todos los minutos de su vida, todos y han sido unas vacaciones maravillosas a su lado con toda la gente que le quería y que él quería, en Cartagena, en el barco, en la playa y luego aquí en Bogotá. Gozándolo, gozándolo todo".

La misa funeral de Ostos en España (en Colombia sus amigos le han realizado otra) tendrá lugar el próximo 20 de enero en Madrid y en ella estarán presentes todos sus hijos, que en los últimos años han limado sus asperezas, tal y como ha recordado la propia María Ángeles.

"Estaremos en el funeral todos juntos también el jueves. Todos estarán en Madrid el día 20 en el funeral, en la iglesia de Santa Bárbara y luego en Sevilla, a los dos días, le van a hacer un paseo con las cenizas, también por la Maestranza. Todo va a ser muy bello pero muy duro", ha dicho en este sentido.

Grajal está deseando encontrarse con su hijo, Jacobo, que rompió a llorar este fin de semana al hablar de la muerte de su padre: "Estoy deseando llegar a Madrid y abrazarlo porque estamos los dos en casa solos". Las cenizas del diestro son trasladadas hasta España estos días.

El desaparecido astigitano superó una crisis hace dos años tras pasar por la UCI del Hospital de la Zarzuela de Madrid a causa del coronavirus, que le dejó graves secuelas físicas. La doctora Grajal llora la muerte del hombre de su vida. Hace casi dos años también perdió a su madre y vivió la enfermedad de su padre.

Unidos a pesar de la distancia permanecen los cuatro hijos de Ostos. Jaime y Gabriela, fruto de su primer matrimonio con la sevillana María Consuelo Alcalá. El primero reside en Estados Unidos y la segunda en Madrid. Jacobo también está en la capital española. La cuarta hija del torero es Gisela, que nació de una aventura con Aurora Díaz mientras mantenía una relación con la antigua actriz de Hollywood Lita Trujillo, a la que dicen que "seguía llamando", como hemos contado en Informalia.